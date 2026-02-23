La exposición fotográfica 'La mirada del paciente' de Cinfa llega hasta el 1 de marzo al Espolón de Logroño

La exposición fotográfica 'La mirada del paciente' de Cinfa llega a Logroño - CINFA

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante 'La mirada del paciente' de Cinfa, tras su paso por doce ciudades españolas desde octubre de 2024, continuará recorriendo en 2026 nuevas capitales hasta visitar todas las comunidades autónomas de nuestro país, con el objetivo de acercar a la sociedad la realidad de las personas que afrontan la enfermedad o la discapacidad y de quienes les cuidan.

Después de recalar en Mérida como primera parada de este año, la muestra se acaba de instalar en Logroño. En concreto, en el Paseo del Espolón, por donde pasan cada día una media de 9.000 personas, y donde puede verse desde el pasado viernes y hasta el próximo domingo, 1 de marzo.

La exposición está compuesta por quince emotivas imágenes seleccionadas entre los tres volúmenes del libro 'La mirada del paciente' de Cinfa, acompañadas por textos escritos por personalidades del mundo de la cultura, el arte o el deporte de nuestro país.

Así, podemos percibir la entereza y la calma que transmite el pequeño Eloi mientras descansa de su tratamiento contra la leucemia; somos testigos de la ternura que Reyes ofrece a su hija Lara, recién operada de una cardiopatía congénita.

Y podemos contemplar la mirada de orgullo y complicidad de Ana hacia su hermana Mercedes, quien convive con una enfermedad neuromuscular congénita rara. Un día a día difícil, lleno de luces y sombras, pero también rebosante de afecto, ternura y belleza.

Los actores Belén Rueda y Carlos Hipólito, las escritoras Julia Navarro y Carmen Posadas, las cantantes Luz Casal y Edurne o los deportistas Ricky Rubio y Juan Carlos Unzué son algunos de los autores y autoras que nos permiten, a través del poder evocador de las palabras, ponernos en la piel de sus protagonistas.

"La exposición 'La mirada del paciente' es un homenaje de Cinfa a todas esas personas con historias vitales marcadas por la enfermedad: las que sufren, las que cuidan y las que son cuidadas -explica Enrique Ordieres, presidente de Cinfa-. Con esta iniciativa, queremos ofrecer una mirada diferente a una realidad que a todos nos toca vivir o que, seguro, viviremos algún día".

Es, además, un reconocimiento a las asociaciones de pacientes españolas, quienes desempeñan una labor fundamental de acompañamiento y de mejora la calidad de vida de miles de pacientes en nuestro país.

"Admiramos profundamente su labor y, por eso, tratamos de impulsarla, apoyarla y visibilizarla. Con acciones como esta, queremos dar a estas entidades el reconocimiento que merecen", añade el presidente de Cinfa.

UNA EXPOSICIÓN ACCESIBLE E INCLUSIVA.

Con el fin de que todas las personas puedan conocer las imágenes e historias de esta exposición, Cinfa ha incluido en sus soportes, que simulan cuatro libros de gran formato, códigos NaviLens, una tecnología de accesibilidad para personas con discapacidad visual.

De este modo, a través de una aplicación móvil, es posible escuchar una audiodescripción de cada una de las quince imágenes y la lectura completa de todos los textos.

Además, este sistema contempla la traducción del contenido a 37 idiomas diferentes, ofreciendo el audio en el idioma en el que cada persona tenga configurado su smartphone.

IMÁGENES QUE INTEGRAN LA EXPOSICIÓN.

1. "Ariadna, la Piel de Pez", de Gala Espín Arroyo, con texto de la escritora Carmen Posadas. A favor de la Asociación Española de Ictiosis (ASIC).

2. "¡Pancho ganador!", de Lidia Navarro Cuenca, con texto del jugador de baloncesto Ricky Rubio. A favor de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana (ASPANION).

3. "Ganas de vivir", de Pablo García Sacristán, con texto de Juan Carlos Unzué, exjugador y exentrenador de fútbol y paciente de ELA. A favor de la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (FUNDELA).

4. "El abrazo", de José Antonio Molina Redondo, con texto de la directora y productora de cine Isabel Coixet. A favor de la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística.

5. "La música contra el olvido", de Ángela Oliva Grande, con texto del músico y escritor Santi Balmes. A favor de la Asociación Familiares Alzheimer Barreño (AFA Barreño).

6. "Juego de niños", de Santiago Sánchez Castaño, con texto de la bailaora y coreógrafa Sara Baras. A favor de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Elche (AFAE).

7. "Pasos de vida", de Antonio Platas Lareo, con texto del actor Carlos Hipólito. A favor de la Asociación Gallega de Trasplantados de Médula Ósea (ASOTRAME).

8. "Descubriendo el mundo", de Joan Albert Lluch Francés, con texto del cocinero Ramón Freixa. A favor de la Asociación Catalana Síndrome Prader-Willi (ACSPW).

9. "Resiliencia", de Natalia Roncero Serna, con texto del periodista y escritor Carlos del Amor. A favor de la Asociación de Enfermos de Patologías Mitocondriales (AEPMI).

10. "Algún día", de Pablo Burillo González, con texto de la actriz Belén Rueda. A favor de la Fundación Menudos Corazones.

11. "Hermanas", de Antonio Ramos Recoder, con texto de la comunicadora Anne Igartiburu. A favor de la Asociación Yo Nemalínica.

12. "Amor", de Óscar Barrera Tévar, con texto de la cantante Luz Casal. A favor de la Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple (ACVEM).

13. "Dolor transformado en sonrisas", de Lidia Fernández del Campo, con texto del cantante Diego Cantero, "Funambulista". A favor de la Asociación Quistes de Tarlov.

14. "Los años contigo", de Juan Ignacio Prejigueiro Santás, y texto de la escritora Julia Navarro. A favor de la Fundación Andrea de apoyo a los niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales.

15. "Toda una vida", de Martín Corradini, con el texto de la cantante Edurne. A favor de la Asociación DEBRA España Piel de mariposa.

SOBRE "LA MIRADA DEL PACIENTE" DE CINFA

"La mirada del paciente" nació en 2017 como un certamen de fotografía, del que ya se han celebrado siete ediciones.

La gran calidad y emotividad de las imágenes presentadas por fotógrafos y fotógrafas de toda España ha animado a Cinfa a recopilarlas en tres libros diferentes, así como a producir un cortometraje junto a Fundación Menudos Corazones y la actriz Belén Rueda.

Las obras se pueden ver y descargar de forma gratuita en la web Lamiradadelpaciente.cinfa.com.

Además, la exposición "La mirada del paciente" ha visitado dos veces el Túnel de llegadas (Paseo Moneo) de la Estación de Atocha-Almudena Grandes, los hospitales Ramón y Cajal (Madrid) y La Fe (Valencia), y las plazas de Callao y el Museo Reina Sofía de Madrid.

Desde su inauguración en 2024, la exposición itinerante ha visitado Málaga, Valladolid, A Coruña, Tarragona, Alicante, Murcia, Gijón, Pamplona, Sevilla y Guadalajara y Mérida, y continúa recorriendo distintas ciudades de nuestro país.

Cinfa, compañía nacional con 57 años de trayectoria, es el laboratorio más presente en los hogares de nuestro país. Está integrada por más de 2.300 profesionales, que trabajan por un objetivo común: el bienestar y la salud de las personas.

En línea con su compromiso por apoyar y visibilizar a los pacientes, las personas con discapacidad y los familiares que les cuidan, y dentro del movimiento Cinfa por los cuidados, la compañía lleva a cabo acciones como 'La voz del paciente', 'La mirada del paciente', 'CinfaTeaming' y 'Ellas Cuentan' (junto al Club de Malasmadres).

Recientemente, ha puesto en marcha una serie de iniciativas para apoyar a las personas cuidadoras en el entorno familiar y ha constituido el Observatorio Cinfa de los cuidados.