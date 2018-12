Una exposición indaga el pasado para conocer el origen de 'La Cofradía del Pez' de Logroño

Publicado 12/12/2018 14:02:36 CET

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía del Pez presenta en Centro Fundación Caja Rioja-Bankia La Merced una recuperación de su historia, junto a una visión de lo que representa hoy el Reparto del Pez en San Bernabé, así como un homenaje al colectivo de cofrades que han participado para que este ritual sea hoy día una celebración multitudinaria vinculada a los valores y la Historia de Logroño.

La muestra se inaugura el miércoles día 12 de diciembre en el Centro Fundación Caja Rioja - Bankia La Merced de Logroño, muy próxima a la calle que lleva el nombre de la Cofradía del Pez y de las murallas donde cada año se reparten por San Bernabé unas 30.000 raciones de peces, pan y vino. Se puede visitar en horario de 18 a 21 horas, de lunes a sábado hasta el 26 de enero de 2019 y permanece cerrada los festivos 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 y 7 de enero y los domingos.

La exposición ha sido presentada esta mañana por el jefe del Área de I+D y Patrimonio de Fundación Caja Rioja, Francisco Burgos, por el comisario de la muestra y cofrade, Eugenio Gómez, y el también cofrade Eduardo Gómez.

Burgos ha resaltado la "importante labor dinamizadora" de la ciudad que desarrolla la Cofradía, mientras que Eugenio Gómez ha destacado que la actividad han querido adelantarla un poco a la celebración del Quinto centenario del sitio de la ciudad por las tropas francesas en 1521, ya que "no tenemos la fecha exacta" de la fundación de la entidad, si bien creen que volvió a retornar su actividad cerca del IV Centenario de esa efeméride.

Ha señalado que en la actualidad son son 43 Cofrades, de los que 9 son Eméritos, 25 de Número - hay una vacante, que se cubrirá en el cabildo del 18 de septiembre, festividad de la Virgen de la Esperanza- y 9 de Honor. En este punto, ha señalado que "todo lo que hacemos lo sufragamos con nuestras cuotas".

Eugenio Gómez ha informado que los niños que visiten la exposición pueden participar en un concurso de dibujo, cuyo premio será que él ganador y su familia compartan con la Cofradía del Pez la mañana del 11 de junio.

Por su parte, Eduardo Gómez ha recordado que entró en la Cofradía "animado por un amigo", pero "no fue hasta la segunda vez cuando me dejaron entrar, y lo hice junto a José Luis Dulín, el mayor logroñés que yo he conocido". En su intervención, ha repasado los primeros momentos cuando los peces se cogían del Ebro y se llevaban a la fabrica de Collado, hasta la actual que se adquieren alevines de trucha.

LA EXPOSICIÓN

La exposición comienza con un recorrido por la historia de la Cofradía del Pez en seis periodos que van desde el Voto de San Bernabé y la celebración de comidas populares hasta el momento actual.

Estas seis etapas explican cómo, lo que empezó siendo un almuerzo de varios amigos que querían recordar la resistencia de la ciudad durante el Sitio de 1521 comiendo peces del Ebro, se ha convertido en una degustación multitudinaria en honor al patrón y la gesta de los logroñeses, en la que se ofrecen truchas cocinadas en buen aceite y acompañadas de pan y un trago de vino, cuyas existencias se agotan año tras año.

A continuación, se explica el reparto del Pez y se muestran algunos de los utensilios que los cofrades utilizan para cumplir el rito. El itinerario continúa con un espacio dedicado a los cofrades, donde se presenta a los actuales y se recuerda a 94 personas que han formado parte de la cofradía con anterioridad. Por último, se ofrece una muestra de cómo "El Pez" y la Cofradía mantienen una profunda conexión con Logroño y la celebración de San Bernabé tal y cómo lo reflejan los programas de fiestas, diversas publicaciones e incluso las viñetas de Tris.

FOTOGRAFÍAS, VIDEOS Y DOCUMENTOS

La exposición incluye fotografías antiguas y recientes. Algunas, tan especiales como las de Víctor Lorza, cedidas por la Casa de la Imagen, que ilustran cómo era la celebración de San Bernabé y Logroño en los primeros años. También hay fotografías de Casado, Teo Martínez, Pablo Herce, de miembros de la Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja (AiG) y aportadas por las familias de cofrades o la propia Cofradía. Entre los documentos que se muestran, destacan los extractos de diario La Rioja que recogen los primeros testimonios encontrados de la actividad de la Cofradía en los años 20 y 30.

En el apartado multimedia, se proyectan dos videos producidos para la ocasión. Uno muestra cómo vive la cofradía la celebración de San Bernabé con sus preparativos, desde la prueba de los peces a las vísperas, y la intensa jornada del reparto del Pez. En el segundo video, rodado en 4K y con una extensión de 17 minutos, varios cofrades comentan la historia de la Cofradía, cómo se celebra el reparto, los momentos más significativos que se viven en la celebración de San Bernabé y la impresionante respuesta que reciben cada año de los logroñeses. Este video incorpora además algunas imágenes del reparto del Pez en los años 70 y 80 facilitadas para la ocasión por el Centro Territorial de Televisión Española.

Otros documentos destacados de la exposición son la "Regla" por la que se rige la Cofradía, que ha variado poco, y una primera nómina de 26 cofrades de 1948 cuyo original se encuentra en el Archivo Histórico Provincial. También hay reproducciones de publicaciones como La Rioja Industrial o Logroño Cómico, obtenidas en la Biblioteca del IER y se muestran finalmente algunos carteles y programas de San Bernabé que guarda el Archivo Municipal de Logroño, libros publicados y periódicos en los que "el Pez" ha tenido especial protagonismo.

REAVIVAR EL FUEGO DE LAS TRADICIONES

La cofradía del Pez quiere con esta muestra cumplir con el primer mandato que establece la Regla con la que se "reorganiza" en 1948 y que según dice: "Será su designio mantener y reavivar el sagrado fuego de las tradiciones".

Este trabajo documenta su pasado y permite que su labor se conozca sin la premura a la que obliga la fiesta del once de junio. Y lo hace en fechas de invierno en que se celebran la Virgen de la Esperanza y la Navidad, que reúne a tantos logroñeses que vuelven a sus casas por unos días. La exposición sirve así de nexo de unión entre los Logroño sus tradiciones y sus valores, en torno a algo tan sencillo y a la vez tan simbólico como son el pez el pan y el vino que hoy protagonizan la imagen con la que se va a conmemorar el V Centenario del Sitio de Logroño.