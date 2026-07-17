Una exposición pone en valor el protagonismo de los alfares riojanos en el mundo romano

El Museo de La Rioja acoge la exposición 'De La Rioja a las mesas del Imperio. Cerámica romana con denominación de origen' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha inaugurado junto al director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la directora del Museo de La Rioja, Rocío Coletes, la exposición 'De La Rioja a las mesas del Imperio. Cerámica romana con denominación de origen' que pone en valor uno de los capítulos más relevantes del patrimonio arqueológico de la Comunidad: la producción cerámica desarrollada en época romana en los alfares de Tritium (Tricio) y La Maja (Pradejón).

La muestra permanecerá abierta al público desde el 17 de julio hasta el 6 de diciembre.

Durante la inauguración, Pérez Pastor ha destacado que esta exposición refleja el momento de consolidación que vive el Museo de La Rioja como una institución "a pleno rendimiento", capaz de desarrollar de forma integrada todas las funciones que debe cumplir un museo del siglo XXI: la investigación, la conservación, la restauración, la divulgación, la publicación de conocimiento y la exhibición de sus colecciones.

Asimismo, ha señalado que la muestra contribuirá a acercar al público la importancia de la terra sigillata riojana y a divulgar el papel que desempeñaron los alfares de La Rioja en el mundo romano. La muestra recorre la historia de una de las industrias más relevantes de la Hispania romana, que convirtió al valle del Najerilla en el mayor complejo alfarero de Hispania durante los siglos I y II d. C.

Gracias a la calidad de sus arcillas, la abundancia de recursos naturales y su estratégica ubicación junto a la red viaria romana y el eje fluvial del Ebro, los talleres riojanos abastecieron durante siglos las mesas de las provincias occidentales del Imperio, llevando sus producciones desde Hispania hasta el norte de África, Germania, Britania e Italia.

El discurso expositivo se articula en diferentes ámbitos temáticos que permiten conocer cómo se organizaban los alfares romanos, el proceso de fabricación de la terra sigillata, las técnicas empleadas por los alfareros y el alcance comercial que alcanzó esta producción.

A través de piezas originales, recreaciones, ilustraciones, audiovisuales y recursos didácticos, el visitante puede comprender tanto la complejidad técnica de estos talleres como su relevancia económica y cultural.

La muestra reúne fondos conservados en el Museo de La Rioja, el Museo de la Romanización de Calahorra, el Museo Histórico Arqueológico Najerillense y la Sala Museológica Graccurris de Alfaro.

La mayor parte de las piezas corresponden a la época de la dinastía Flavia (69-96 d. C.), uno de los momentos de máximo esplendor de la producción cerámica riojana.

Entre los elementos más destacados figuran las creaciones del alfarero calagurritano Gaius Valerius Verdullus, autor de excepcionales vasos decorados con escenas circenses, motivos zodiacales, referencias mitológicas y composiciones literarias que reflejan cómo la cerámica romana trascendía su función utilitaria para convertirse también en un vehículo de expresión artística, cultural e ideológica.

Además, la exposición recrea distintos espacios de la vida cotidiana romana, como un alfar, una cocina o un comedor doméstico, permitiendo al visitante conocer el papel que desempeñaban estas vajillas en la alimentación, las relaciones sociales y las costumbres del Imperio.

Como principal novedad, la exposición incorpora recursos museográficos desarrollados mediante técnicas de escaneado e impresión 3D, que han permitido reconstruir el molde original de uno de los vasos cerámicos expuestos y crear piezas manipulables para que el público pueda experimentar la textura de la cerámica romana.

Asimismo, el Museo de La Rioja iniciará una línea de productos inspirados en sus colecciones con la próxima puesta a la venta de una reproducción del vaso cerámico que protagoniza la muestra, una iniciativa destinada a contribuir a la difusión del patrimonio conservado por la institución.

Por su parte, Rocío Coletes ha explicado que la preparación de la exposición ha permitido desarrollar un importante trabajo de revisión científica de las colecciones arqueológicas del museo, con labores de inventario, documentación, fotografía y restauración de numerosas piezas, además de incorporar nuevas tecnologías de escaneado e impresión 3D que han hecho posible recrear elementos originales y mejorar tanto la conservación preventiva como la comprensión del proceso de elaboración de la cerámica romana.

Asimismo, ha destacado la incorporación de reproducciones manipulables realizadas por el maestro alfarero Luis Larriba para acercar estos contenidos al público de una forma más didáctica y participativa.

La exposición se acompaña de un folleto divulgativo y contará próximamente con un catálogo científico, que será presentado durante una jornada especializada dedicada a la cerámica romana. Además, desde hoy mismo, 17 de julio, se celebrarán visitas guiadas todos los viernes, a las 19,00 horas, para acercar al público los principales contenidos de la muestra.

Comisariada por M.ª Pilar Sáenz Preciado, J. Carlos Sáenz Preciado y Carmen Aguarod Otal, bajo la coordinación del Servicio de Museos y Exposiciones de La Rioja, la exposición es el resultado de un amplio trabajo de investigación, diseño, producción y montaje en el que han participado numerosos profesionales y empresas riojanas. Un esfuerzo colectivo que ha permitido desarrollar una muestra de larga duración, concebida para ampliar su impacto cultural y divulgativo y consolidarse como una de las principales propuestas expositivas del Museo de La Rioja durante este año.