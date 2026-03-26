Una exposición recupera la España de principios del siglo XX, gracias al legado estereoscópico del Conde de Polentinos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de La Rioja acoge hasta el próximo 5 de julio la exposición de fotografías estereoscópicas del Conde de Polentinos (1873-1947), una extensa muestra de paisajes, tradiciones, escenas cotidianas que pasan desde la cornisa del Cantábrico al interior de la península, los recovecos del Tajo en Toledo o las ferias ganaderas pero destacando, sobre todo, muchas de las costumbres riojanas que fotografió en sus numerosos viajes por nuestras tierras.

Una panorámica costumbrista de lo que fue y que, gracias a esta colección, queda en el legado de todos para poder conocer nuestra historia y entender nuestro presente.

De esta manera se podrán observar imágenes sobre la vida social y familiar de finales del siglo XIX y comienzos del XX, patrimonio cultural, paisajes, gentes y costumbres... imágenes, mayoritariamente en blanco y negro y concebidas para su visualización por transparencia. Un corpus documental de gran valor para el análisis del estado de conservación del patrimonio, así como para el estudio de los usos sociales, culturales y económicos de la época.

En concreto, el proyecto expositivo se articula a partir de imágenes estereoscópicas, procedimiento fotográfico basado en la captación de dos tomas simultáneas con una ligera variación angular, que permite recrear la visión tridimensional mediante visores ópticos.

Producida por el Instituto del Patrimonio Cultural de España del Ministerio de Cultura (IPCE), esta muestra es "un magnífico ejemplo de colaboración institucional" ya que gracias a ello los ciudadanos riojanos podrán acercarse a un proyecto "de máxima calidad y de incalculable valor patrimonial", tal y como ha dicho el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, en su inauguración.

La producción fotográfica de Aurelio de Colmenares y Orgaz, VII conde de Polentinos, se caracteriza por un enfoque documental con una marcada atención al encuadre, la composición y los efectos de profundidad, derivados del propio lenguaje estereoscópico.

MIRADA ÚNICA A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

La muestra -que giró en la Escuela de Patrimonio de Nájera en el año 2024- nos ofrece una mirada única a la sociedad española de finales del siglo XIX y comienzos del XX a través de este tipo de fotografías. Con respecto a la edición de 2024, en esta ocasión, la selección de imágenes ha cambiado dando especial relevancia a las fotografías tomadas por el Conde de Polentinos en lo que hoy conocemos como La Rioja en sus innumerables viajes.

Imágenes que, como ha dicho el director general de Cultura, "van más allá de lo estético. Fueron concebidas como una herramienta de documentación y conocimiento y hoy siguen siendo fundamentales para comprender nuestro pasado".

Por su parte, María Pérez, una de las comisarias de la exposición, ha explicado que la muestra ya pasó por la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera en 2024 donde "pudimos ver parte de la obra que realizó el Conde en la comunidad", ahora que está en Logroño "hemos decidido ampliar ese espacio con más fotografías que formaban parte de ese pequeño fragmento dedicado a La Rioja".

"VOLVER A INVESTIGAR"

"Eso nos ha obligado a volver a ver estas imágenes, a revisionar el fondo... lo que nos ha dado la oportunidad de seguir investigando en este fondo que tiene infinidad de posibilidades -ya que está compuesto por más de 10.000 placas- un archivo que reúne tanto nuestra historia como nuestro documental patrimonio cultural, material e inmaterial, de gran parte de España y en particular de La Rioja".

En el acto de inauguración también ha tomado la palabra, el subdirector general del Instituto de Patrimonio Cultural de España, Fernando Saez Lara, quien ha agradecido "el trabajo magnífico realizado" para poder exhibir esta exposición dedicada "al gran archivo que tuvo la suerte de recibir el Instituto y que se incorporó a los fondos de fotografía históricos que son realmente de los más importantes e interesantes del patrimonio fotográfico de nuestro país".

LA IMPORTANCIA DE LA FOTOGRAFÍA ESTEREOSCÓPICA

Finalmente el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha sido el encargado de cerrar el acto tras agradecer la colaboración de todas las instituciones que han hecho posible llevar a Logroño la muestra.

Como ha reconocido, la fotografía estereoscópica "tuvo una gran aceptación entre los aficionados a la fotografía del momento" algo que también hemos podido ver en nuestra comunidad gracias a importantes legados y ejemplos tan notorios como con la obra de Amós Salvador Carreras, hijo del reconocido Amós Salvador Rodrigáñez.

Pero también con la reciente donación del fondo de Celestino Martínez al Instituto de Estudios Riojanos, un militar que fotografió prácticamente España entera "y que su familia nos ha donado alrededor de 400 placas de vidrio con ejemplos de esta fotografía que, de alguna forma, responde a este mismo caldo cultural en el que se movía Aurelio de Colmenares y Orgaz (1873-1947), el séptimo conde de Polentinos".

CLUBES FOTOGRÁFICOS

Esta afición -prosigue el consejero- se veía también con "la creación de clubes fotográficos en donde compartían sus obras y se las exponían unos a otros y, de alguna forma, generó este retrato de España. Había encargos profesionales pero otros también más lúdicos que es lo que podemos ver aquí. Veremos España dentro de los ojos de esta nueva técnica".

"Aquí veremos lugares, personas, vestimentas, relaciones sociales, posados, costumbres, apartados folclóricos, paisajes y mucha Rioja, veremos calles de Logroño, el Arco que ahora conocemos como Arco de San Bernabé pero que fue un arco de triunfo para recibir a Alfonso XII, calles, recovecos de municipios... nos ayudará a ver la visión que el conde de Polentinos tenía sobre La Rioja".

Finalmente también ha destacado los catálogos realizados conjunto con el Ministerio que "no solo nos permite recrear ya cada uno en su hogar la visión de las fotografías, sino aprender muchísimo sobre todo este ambiente cultural y este ambiente social del que surgen a través de los artículos que acompañan la impresión gráfica de las mismas".

AURELIO DE COLMENARES Y ORGÁZ. VII CONDE DE PONTINOS

Fue un aristócrata cultivado que cursó estudios de Filosofía y Letras que estuvo integrado en varios círculos culturales de la época. Desarrolló desde su juventud una estrecho interés por la fotografía que lo llevó a ser socio fundador de la Real Sociedad Fotográfica y a viajar acompañado de su cámara, por lo general estereoscópica, en las visitas y las excursiones culturales que realizó, así como en el ámbito privado de su vida social y familiar.

Consciente de la calidad de su obra, se presentó a diversos concursos de fotografías, obteniendo premios o menciones. Desde su fallecimiento, el archivo que formó como fruto de su intensa afición fue custodiado por su familia, hasta su reciente donación.

Este archivo fotográfico ingresó en el IPCE el 5 de noviembre de 2008 por la generosa donación de su nieto don Ignacio de Colmenares Gómez-Acebo, conde de las Posadas. Está compuesta por cerca de diez mil placas de vidrio al gelatinobromuro, principalmente estereoscópicas, entre 1894 y 1931 aproximadamente, con una temática variada que denota la gran afición de su autor por la historia del arte y por la propia fotografía.

Mantenido hasta su donación en la esfera privada de su familia, actualmente se encuentra digitalizado y es accesible al público a través del catálogo web de la fototeca del IPCE.

Esta muestra pone de relieve la figura y el legado de este fotógrafo aficionado, así como la importancia y la magnitud de la difusión de la estereoscopia, técnica fotografía que predomina en la producción del conde.