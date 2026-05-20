Una exposición reúne las 356 obras del II Concurso de Dibujo para la Igualdad

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja reúne en una exposición las 356 obras del II Concurso de Dibujo para la Igualdad - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de Servicios Sociales y del Instituto de la Igualdad, junto con la Subdirección General de Igualdad, ha organizado una exposición en la Concha del Espolón que reúne las 356 obras presentadas a la II edición del Concurso de Dibujo para la Igualdad, que podrá visitarse hasta el 29 de junio.

Una iniciativa que vuelve a poner de manifiesto la implicación de la infancia, la comunidad educativa y las familias riojanas en la promoción de los valores de igualdad. La muestra que hoy, 20 de mayo, han visitado la directora general de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad, Marta Gómez, y la subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, tiene un doble objetivo.

Por un lado, reconocer y agradecer la extraordinaria participación registrada en esta segunda edición del certamen. No en vano en total, se han recibido 356 dibujos. De ellos, 188 se han presentado en formato original y 168 en formato digitalizado.

Las obras se distribuyen entre las distintas categorías del concurso: alumnado de 1º y 2º de Primaria, 3º y 4º de Primaria, 5º y 6º de Primaria, así como alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.

Por otro, la exposición quiere reconocer también a todas las personas que hacen posible esta iniciativa: niñas y niños participantes, profesorado, familias, centros educativos, academias y toda la comunidad que, desde distintos ámbitos, contribuye a educar en igualdad desde edades tempranas.

Ese mensaje de agradecimiento tendrá una presencia destacada en el espacio expositivo, concebido como una muestra efímera y participativa que también invitará a la reflexión ciudadana con una pregunta abierta dirigida a quienes la visiten: '¿Qué es para ti la igualdad?'.

Para facilitar el recorrido y la localización de las obras, la exposición se ha organizado por procedencia, agrupando los dibujos por centros educativos, academias y una sección específica de 'Obras Individuales', sin identificar a los participantes. Cada centro y academia contará con un panel identificativo propio y un color distintivo.

'PEQUEIGUALES', RECURSO EDUCATIVO EN IGUALDAD

Además de celebrar el talento y el compromiso de los más jóvenes, esta iniciativa servirá para dar visibilidad a 'Pequeiguales', el espacio educativo impulsado por el Gobierno de La Rioja para compartir experiencias y recursos en materia de igualdad dirigidos a la infancia y a la comunidad educativa.

En este espacio puede consultarse el trabajo desarrollado por centros y docentes a partir de los materiales de sensibilización facilitados por la Subdirección General de Igualdad con motivo de campañas clave como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Con esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja pone en valor la educación en igualdad como herramienta de transformación social y reconoce el papel esencial de la infancia y de la comunidad educativa en la construcción de una sociedad más justa, respetuosa e igualitaria.