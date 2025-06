Una exposición en la Sala Amós Salvador invita a mirar "sin prisa" el trabajo artesano elevado al arte "con mayúsculas"

Ofrece los trabajos de ganadores y finalistas del reconocido Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente ARCO

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dejar a un lado el reloj, olvidarse del móvil, del tiempo, de la rutina diaria y haciéndolo observando frente a frente nuestras más arraigadas tradiciones a través de obras que ponen el foco en el artesano y lo elevan a arte con mayúsculas. Esto es lo que desde hoy ofrece la sala Amós Salvador de Logroño con obras "excepcionales" dentro de la muestra 'Crear sin prisa', muchas de ellas expuestas en las mejores salas nacionales.

Una oportunidad para disfrutar conectando con los sentidos gracias al Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente ARCO en el que se convoca a los mejores artistas emergentes del ámbito nacional a trabajar "sin prisa". Además, los ganadores de cada convocatoria se dan a conocer en la propia feria de Madrid.

"NO HAY ARTISTA QUE NO QUIERA ESTAR EN ESTA COLECCIÓN"

La comisaria de la exposición, Alicia Ventura, ha asegurado que la colección que acoge la Sala Amós Salvador "es una de las más importantes en este momento en España. No hay artista que no quiera estar en esta colección y que no quiera pasar por este stand".

Como ha recordado, este resultado llega de una convocatoria pública en las que se invitan a artistas menores de 45 años a que presenten un proyecto que tiene que estar hecho en colaboración con un artesano. Es decir, "ellos lo que hacen es aprender técnicas artesanales y llevarlas al lenguaje del arte contemporáneo, porque esto es arte contemporáneo y es artesanía. Hacemos que trabajen juntos y de ahí salen estas piezas".

Después, con un jurado internacional de prestigio "siempre elegimos quién finalmente van a hacer ese proyecto que se ve en Arco. De ahí la importancia de esta colección". Además, y como ha reivindicado, la colaboración público-privada es muy importante".

"HACER LAS COSAS CON CALMA"

Para poder entender esta exposición, la experta en arte ha abogado a "hacer las cosas con calma. A detenernos. Una de las cosas que reclaman los artesanos es trabajar sin prisa y es una de las cosas que los artistas contemporáneos también realizan".

En la colección elegida para la Sala Amós Salvador se podrán ver "muchísimas técnicas diferentes". La colección tiene alrededor de 40 piezas y su calidad es extrema" aunque aquí se verán 17 de ellas.

De hecho, ha explicado, "ayer nos pidieron una de estas piezas para el Thyssen y otras no pueden estar porque están en el Reina Sofía. Son todo piezas muy importantes y en muchos casos el participar en este evento supone para el propio artista un trampolín para su carrera" como es el caso de la artista riojana, Marta Fernández Calvo, cuya obra también se puede en la exposición logroñesa.

Entre las piezas que se pueden ver, destaca, "hay encaje de bolillos, telares, trabajos de carpintería, de vidrio, de cerámica, muchísimos trabajos artesanales que, gracias a este premio, muchos de ellos se están recuperando".

Por todo ello ha invitado a logroñeses y visitantes que "den una vuelta por esta exposición, sin prisa".

LA ALHAMBRA, GRANADA Y CREAR SIN PRISA

Como ha explicado este premio ha pasado por varias fases, en primer término, "durante los primeros cinco años, las piezas debían de estar inspiradas en La Alhambra, después en Granada y ya en estos dos últimos años les pedimos que se inspiren en la leyenda que para nosotros es tan importante de crear sin prisa. Nosotros reivindicamos el tiempo en calma. No solamente para la artesanía, sino para el arte contemporáneo y para el ritmo de vida que hoy en día llevamos. Reclamamos precisamente el 'vamos a calmarnos todos'".

Para la exposición de la Sala Amós Salvador, prosigue, "hemos tratado de coger un poco de todo. La Rioja es una región donde hay mucha artesanía y muy variada. Entonces aquí sí que se trataba de traer lo más variado que teníamos en la colección, traer como una representación de todas las técnicas que se han tocado".

PONER EL ACENTO EN EL PROCESO Por su parte, el content manager de Cervezas Alhambra, Álvaro Trujillo, ha asegurado que esta exposición pone "una mirada, o el acento, al proceso, a la artesanía como proceso creativo más allá del valor funcional y decorativo que siempre ha tenido la artesanía para nosotros".

Algo compartido con la cerveza Alhambra, que este año cumple 100 años, "somos ahora mismo la fábrica en activo más antigua en España y, para nosotros, para Cervezas de Alhambra, la artesanía es la intersección perfecta entre lo contemporáneo, el arte, la cultura y sobre todo con nuestro punto de vista de la vida".

"Nosotros de verdad creemos que cada una de estas obras que vamos a ver es una invitación para perder la calma, para vivir sin prisa, para venir y aprovechar el día. Esta exposición es la excusa perfecta para parar, para que la gente venga aquí a perder la prisa", ha finalizado.

En la inauguración ha participado también el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, quien ha puesto en valor el nivel de esta exposición que, además, contará con acciones paralelas. "Contará con visitas guiadas, charlas y coloquios.

"UN VERDADERO LUJO PARA LOGROÑO"

Finalmente, el concejal de Promoción de la ciudad de Logroño, Miguel Sáinz, ha asegurado que aquí se recogen "muestras de artesanía muy variopintas, entre las cuales ha destacado la de la riojana, Marta Fernández Calvo. Hay obras que han pasado por ARCO y obras incluso codiciadas por museos como el Guggenheim. Es un verdadero lujo para la ciudad tener aquí esta exposición".

"No podemos olvidar tampoco que estamos en la Sala Amós Salvador, que es una de las salas mejor posicionada del todo norte de España, un referente".

La exposición permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre "invito a todos a que vengan aquí a disfrutar de una sala que tiene mucha alma y es un lugar perfecto, idóneo de reposo, de relax, de tranquilidad para comprender y entender cómo la artesanía puede conjugar técnicas o protocolos de toda la vida, la importancia de trabajar con calma, de trabajar sin prisas, sin mirar el reloj, sin mirar el móvil y de utilizar técnicas tradicionales que a la vez en muchas de estas obras también se coinciden o se mezclan con técnicas más vanguardistas".