La exposición 'Vida en cada latido' vuelve a ver la luz en Logroño de la mano de Santos Ochoa

Exposición Vida en cada Latido - SANTOS OCHOA

LOGROÑO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación 'Agarra la vida' y Santos Ochoa refuerzan su colaboración cultural creando de nuevo un espacio para el proyecto "Vida en cada latido". Obras icónicas junto a otras nuevas estarán expuestas de forma permanente, durante los próximos meses, en el espacio que la librería tiene en Calvo Sotelo.

Agarra la vida' es una asociación dedicada a impulsar la creación de recursos culturales y artísticos que ayuden a visibilizar la enorme importancia que tiene en nuestra sociedad el cuidado de la salud emocional y cómo ese cuidado es un factor clave en la prevención del suicidio. Para todo el equipo de Agarra la vida el principal objetivo es crear y apoyar el desarrollo de herramientas de generación de bienestar, de prevención, de educación, de cuidado y de trasformación social.

'Vida en cada latido' es una propuesta artística que presenta al corazón anatómico como protagonista en primera persona de un proceso de introspección en el que descubrimos lo que nos duele, lo que nos protege, lo que nos nutre, lo que somos y, finalmente, lo que en esencia somos. Una exposición viva y en constante transformación, un lenguaje universal que conecta corazones y mentes, trascendiendo las barreras del tiempo y el espacio y que posibilita un diálogo con quien se adentra en ella.

UN ESCAPARATE QUE LATE

Aunque la exposición permanecerá instalada de manera continua entre los meses de febrero y mayo, una parte de la muestra irá cambiando con nuevas láminas alrededor de algunas fechas especiales:

Febrero - San Valentín: una mirada al amor en todas sus formas.

Marzo - Día del Padre: nuevas ilustraciones que exploran los vínculos con la figura paterna. Latidos de protección y seguridad.

Abril - Día del Libro: láminas que conectan corazón, palabras e historias.

Mayo - Día de la Madre: edición especial dedicada a las madres, al cuidado, a la conexión con el origen y con la vida. Además, durante estos meses, se pondrán a la venta una edición de láminas exclusivas, nuevas ilustraciones que recogen textos, mensajes del corazón que se convierte en espejo emocional para quien lo observa.

TALLER MENSUAL: 'CREA TU PROPIO LATIDO'

Como parte de esta colaboración, cada mes se realizará un taller artístico 'Crea tu propio latido', una experiencia creativa guiada por la ilustradora Patricia San José Torga, By Patto, en los que cada participante podrá sumergirse en el proceso creativo de la artista través de la expresión de sus propias emociones con la creación de paisajes emocionales dentro del símbolo más universal: el corazón.

El primer taller, 'Crea tu propio latido para el Día del Padre', se celebrará el 14 de marzo en dos sesiones, a las 17,00 y a las 19,00 horas. Además, ya está previsto el taller 'Crea tu propio latido para el Día de la Madre', que tendrá lugar el 25 de abril, con horarios aún por confirmar.