Exposiciones, charlas, juegos, talleres para todos, cuentacuentos o lectura, esta primavera en la Casa de las Ciencias

Rosa Fernández y Elena Garrido, en la presentación de la programación de primavera de la Casa de las Ciencias. - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Exposiciones, talleres para todos los públicos, juegos, cuentacuentos, un ciclo de conferencias o animación a la lectura forman parte de la programación diseñada para esta primavera por la Casa de las Ciencias de Logroño, como han avanzado este lunes la concejala de Cultura, Rosa Fernández, y la directora de la Casa, Elena Garrido.

En el ámbito expositivo, continuará hasta el 17 de mayo la muestra 'Ciencia con nombre de mujer'. Cuenta con un ámbito dedicado a la investigadora española Margarita Salas y otro centrado en mujeres galardonadas con el Nobel en diversas ciencias.

Se han programado visitas comentadas el 21 de marzo (18 horas), 22 de marzo (12 horas), 5 de abril (12 y 18 horas), 26 de abril (18 horas) y 17 de mayo (12 y 18 horas), todas ellas sin inscripción y para todos los públicos.

También puede continuar visitándose, en este caso hasta el 12 de abril, la exposición 'El universo de lo invisible. Microfotografía, arte y ciencia', patrocinada por el Instituto de Estudios Riojanos.

Igualmente, habrá visitas comentadas el 27 de marzo (19 horas) y el 10 de abril (19 horas), de la mano del IER y, después, el 4 de abril (12 y 18 horas) y el 12 de abril (12 y 18 horas) por parte de la Casa de las Ciencias. Serán visitas para todos los públicos y no es necesaria inscripción previa.

El 29 de abril llegará a la Casa de las Ciencias la exposición 'Por la cuenca del Ebro', que conmemora el centenario de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Se trata de una muestra itinerante con varios recursos informativos y gráficos y con un espacio didáctico e interactivo dedicado a la exploración y comprensión del papel de la gestión del agua y su impacto en la sociedad.

Se han programado visitas comentadas los días 10 de mayo (12 y 18 horas) y 31 de mayo (18 horas). Y también la mesa redonda 'Encuentros del centenario', el 14 de mayo a las 18 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Por último, del 29 de mayo al 1 de noviembre, la Casa de las Ciencias acogerá la exposición 'Con la música a otra parte', que reúne una amplia selección de aparatos de audio portátil procedentes de los fondos de la colección Alfaro Hofmann.

TALLERES, CUENTACUENTOS Y JUEGOS.

En el mes de marzo, se desarrollarán varios talleres sobre Microscopía e Imagen, de la mano de Antonio Guillén Oterino (Proyecto Agua).

Así, los días 17, 18 y 19 de marzo, de 17 a 19 horas tendrá lugar el taller 'Iniciación a la Microscopía', dirigido a público general a partir de 8 años (los menores deberán ir acompañados de una persona adulta).

Y los días 25, 26 y 27 de marzo, en el mismo horario, tendrá lugar el taller 'Microscopía avanzada', en este caso dirigido a público adulto con conocimientos previos en esta disciplina.

Los miércoles continúa el ciclo de talleres para personas adultas, con la siguiente programación de temas: 'Estampación de plantas' (6 de mayo), 'Máquinas de Turing I (13 de mayo), 'Máquinas de Turing II' (14 de mayo), 'Hidrología' (20 de mayo), 'El universo microscópico del agua' (27 de mayo) y 'Tejidos vegetales bajo el microscopio' (3 de junio).

Para el público infantil también se han programado los siguientes talleres, en este caso los fines de semana: 'Las estaciones' (21 de marzo), 'Anfibios y reptiles' (11 de abril), 'Con las manos en la tierra' (18 de abril), 'Somos jardineros' (18 de abril), 'Habitantes del suelo' (19 de abril), 'Experimentos asombrosos' (2 de mayo), 'Ebro vivo, ¿quién se come a quién?' (9 de mayo) y 'Deslumbrante' (30 y 31 de mayo

Los más pequeños tendrán también cuentacuentos y laboratorios de historias los días 29 de marzo ('Lyra explora el sistema solar'), 25 de abril ('Superhéroes del suelo') y 16 de mayo ('Buscando lo invisible. La pequeña Asun'). Estas actividades se realizarán de 12 a 13 horas y es necesaria la inscripción previa en la web casadelasciencias.logrono.es, desde el día anterior a la celebración de la actividad a partir de las 9,30 horas.

Finalmente, habrá sesiones de entretenimiento para todas las edades, con entrada libre hasta completar aforo: Demostración 'Más allá del vacío' (28 de marzo), Demostración 'El despertar de la carga' (31 de marzo), juegos de mesa (31 de marzo y 1 de abril), juegos del mundo (25 y 26 de abril) y juegos matemáticos (23 y 24 de mayo).

Además, la Casa de las Ciencias ha seleccionado títulos de su biblioteca para disfrutar de la lectura, tanto para el público infantil y juvenil ('Pequeña & Grande Marie Curie', 'Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes' o 'Cajal el travieso', entre otros) como adulto ('Elogio de la imperfección', de Rita Levi-Montalcini' o 'Vidas de Margarita Salas', de Mª Luisa Maillard y Jesusa Álvarez, entre otros).

CICLO DE CONFERENCIAS 'LA CIENCIA DE HOY'.

La programación de primavera de este espacio municipal se completa con el ciclo de conferencias 'La Ciencia de hoy', con sesiones a las 19,30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Estas serán las charlas:

26 de marzo: 'Caos atmosférico y cambio climático. Cuando el clima se mide: el poder de los datos meteorológicos', con Daniel Benito Pascual y Jorge Carrera Díez.

9 de abril: 'Cómo y para qué medir el caudal en los ríos de la cuenca del Ebro. Del conocimiento a la gestión de inundaciones', a cargo de María Luisa Moreno Santaengracia y José Ramón Sánchez Puertas.

16 de abril: 'Tras la vida privada de la vid', con José Luis Martínez Olarte.

23 de abril: 'Conviviendo con la IA', a cargo de José María Íñigo Mendoza.

30 de abril: 'El espejismo de la mayoría', a cargo de Eduardo Sáenz de Cabezón Irigaray.