Extinguido el incendio en la zona de Igea tras la acción de los bomberos forestales

Archivo - Al lugar se ha desplazado un helicóptero MS - Álex Zea - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El incendio que, en la mañana de hoy, se había activado en la zona de Igea (en concreto, en un paraje próximo al Santuario de la Virgen del Villar) se ha extinguido.

Tal y como ha informado el Gobierno de La Rioja, el incendio se ha dado por extinguido a las 14:00 horas; y ha afectado a un total de 1,5 hectáreas.

Al lugar se habían movilizado recursos de la Dirección General de Medio Natural. En concreto, un Técnico de Coordinación de Emergencias; un agente forestal; una unidad de bomberos forestales R42 de Cornago; y se ha desplazado, también, un helicóptero MS.