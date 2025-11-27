Ezcaray aprueba el Presupuesto Municipal de 2026 "con una inversión histórica"

Archivo - Ezcaray, albergue y terraza - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Ezcaray aprobó el pasado martes el Presupuesto Municipal para 2026, que asciende a 5.211.667,20 euros. Se trata de un presupuesto "equilibrado y diseñado para impulsar la modernización del municipio durante el próximo ejercicio".

El Presupuesto 2026 destaca especialmente por su carácter inversor, destinando 1.920.321,06 euros -casi el 40 por ciento del total municipal- a actuaciones que permitirán avanzar de manera decisiva en la mejora de infraestructuras, servicios y equipamientos tanto en Ezcaray como en sus aldeas.

INVERSIONES PRINCIPALES PARA 2026

El documento recoge algunas de las actuaciones más relevantes de los últimos años: Renovación integral de las calles Las Teñas y Las Fábricas, con un presupuesto de 1.550.000 euros, una obra urbana de gran impacto para la movilidad y la accesibilidad.

Plan de inversiones en aldeas, con 152.900 euros destinados a actuaciones en Turza, Zaldierna, Posadas y Azárrulla, orientadas a reforzar servicios básicos y mejorar la calidad urbana.

Adquisición de una nueva barredora municipal, que permitirá mejorar la capacidad de limpieza viaria. Actuaciones en equipamientos públicos, entre las que destacan la obra de la Biblioteca, y el Centro de Día, fundamentales para reforzar la atención social.

UN PRESUPUESTO EQUILIBRADO Y ORIENTADO AL BIENESTAR DE EZCARAY

El documento incorpora además el mantenimiento de programas culturales, deportivos, sociales y educativos que contribuyen a la calidad de vida en el municipio y a su posicionamiento como referente en desarrollo rural, turismo y servicios públicos.

Además, el Ayuntamiento mantiene su compromiso con el desarrollo económico local y la mejora continua de los espacios productivos. En la zona industrial de Ezcaray se han ejecutado recientemente actuaciones de acondicionamiento y mejora en los accesos, facilitando la movilidad y la operatividad de las empresas instaladas.

En 2026 se continuará avanzando con nuevas intervenciones, entre las que destaca la renovación y modernización del alumbrado público del polígono, una actuación destinada a mejorar la seguridad, la eficiencia energética y las condiciones de trabajo para las actividades industriales del municipio.