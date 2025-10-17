Ezcaray, reconocido por la ONU como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo 2025 - AYUNTAMIENTO DE EZCARAY

LOGROÑO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ezcaray anuncia que el municipio ha sido distinguido oficialmente como 'Best Tourism Village 2025' por UN Tourism, la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas.

El reconocimiento ha sido entregado en una ceremonia celebrada en Huzhou City, provincia de Zhejiang (China), en el marco del programa internacional Best Tourism Villages by UN Tourism, que distingue a los pueblos que destacan por su compromiso con el desarrollo turístico sostenible, la preservación del patrimonio y la integración de la comunidad local en la gestión del destino.

El galardón ha sido recogido por el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa de la Cruz, de manos del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili.

El alcalde ha recibido el reconocimiento en nombre de todos los vecinos y vecinas de Ezcaray, cuyo esfuerzo y compromiso han hecho posible este logro.

El alcalde ha expresado su satisfacción por este reconocimiento internacional: "Ezcaray se convierte hoy en un ejemplo mundial de turismo rural sostenible. Este reconocimiento es fruto del trabajo de todos: vecinos, empresas, asociaciones y administraciones".

"Nos compromete a seguir cuidando nuestro entorno, preservando nuestra identidad y ofreciendo al visitante una experiencia auténtica y responsable".

El primer edil ha recordado además que "Ezcaray ha sabido abrirse al mundo sin perder su esencia", una frase que resume la filosofía que guía el desarrollo del municipio y su manera de entender el turismo: como una puerta abierta al futuro, sin dejar atrás las raíces que le dan sentido.

Asimismo, ha querido agradecer al Gobierno de La Rioja su apoyo constante, destacando la colaboración institucional que ha permitido impulsar proyectos de sostenibilidad, promoción turística y mejora de infraestructuras que hoy hacen posible este reconocimiento.

El alcalde ha expresado también su agradecimiento a la Secretaría de Estado de Turismo, por su respaldo y acompañamiento en las iniciativas que fortalecen la proyección de Ezcaray y de los destinos rurales españoles en el ámbito internacional. Un modelo de turismo sostenible y auténtico Ezcaray ha sido galardonado gracias a su modelo de turismo sostenible, basado en el respeto a la naturaleza, la conservación del patrimonio y la implicación de sus vecinos.

Entre los aspectos valorados por UN Tourism destacan:

La preservación del patrimonio arquitectónico y cultural, que mantiene la esencia del casco histórico con sus calles porticadas, sus edificaciones tradicionales, las numerosas casas blasonadas que reflejan la historia local y la Real Fábrica de Paños de Santa Bárbara, símbolo de la tradición artesanal e industrial del municipio.

La puesta en valor del turismo de naturaleza, con rutas señalizadas, una oferta de senderismo y montaña consolidada, y una gestión responsable del entorno natural que favorece la convivencia entre visitantes y residentes.

La colaboración público-privada en la mejora de los servicios turísticos, el impulso de la gastronomía local y la diversificación de la oferta más allá del turismo de invierno.

La participación de los vecinos y empresas locales, que han convertido el turismo en una oportunidad de futuro sin renunciar a su identidad.