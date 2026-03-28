Fallece un peatón tras ser arrollado por un turismo en la N-232, a la altura de Rincón de Soto (La Rioja) - GUARCIA CIVIL

LOGROÑO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un peatón ha fallecido esta pasada madrugada tras ser arrollado por un turismo en la N-232, a la altura del punto kilométrico 346,400, en el término municipal de Rincón de Soto (La Rioja).

Según informan desde la Delegación de Gobierno de La Rioja, el suceso ha tenido lugar a las 04,20 horas de esta madrugada y, de momento, se desconoce la filiación de esta persona por lo que se están realizando gestiones para su identificación.

Por su parte, desde SOS RIOJA 112 se ha informado a Guardia Civil, Bomberos de CEIS Rioja, a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y al servicio de mantenimiento de carreteras.

A la llegada de los recursos, los servicios sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de la persona atropellada.

Para preservar la intimidad en la zona de intervención se despliega una carpa y se activa a la ERIE Psicológica de Cruz Roja para atención de los testigos en el lugar.

Asimismo se han movilizado los servicios funerarios para el levantamiento del cadáver, siguiendo las indicaciones de la autoridad judicial. El fallecido ha sido trasladado por la funeraria al Instituto de Medicina Legal de La Rioja. Instruye diligencias Equipo de Atestados.