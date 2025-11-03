Un fallecido y seis heridos, en una colisión entre cuatro coches en la N-232 en Foncea

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras seis han resultado heridas en un accidente ocurrido esta pasada noche en la N-232, a la altura del término municipal riojano de Foncea, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 21,36 horas de este domingo, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias la colisión de cuatro coches a la altura del KM-467,500 de la N-232, término municipal de Foncea.

Desde SOS Rioja se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y de SOS Castilla-León, Bomberos del CEIS, la ERIE Psicosocial y la Empresa de Mantenimiento de la Nacional, alertando a su vez a Guardia Civil.

Posteriormente, han sido movilizados los Servicios Funerarios, que han trasladado a la persona fallecida, un varón de 75 años y vecino de Ollauri, al Instituto de Medicina Legal.

Las otras seis personas que han resultado heridas, cuatro varones y dos mujeres, han sido trasladadas al Hospital de Santiago de MIranda de Ebro (cuatro varones de 44, 49, 60, 62 años respectivamente), al Hospital Universitario de Burgos (una mujer de 30 años) y al Hospital San Pedro de Logroño (una mujer de 46 años).