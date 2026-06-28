'Familia De Flores' De Fernando José García, Ganador Del XXX Certamen Nacional De Pintura 'Ciudad De Calahorra' - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pintor calagurritano Javier Garrido ha sido el encargado de leer, este mediodía, el acta del jurado del XXX Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Calahorra', presidido por el extraordinario pintor y escultor manchego Antonio López. El cuadro titulado 'Familia de flores', firmado por el artista Fernando José García Medina, ha ganado esta trigésima edición del certamen. Este premio, dotado con 3.000 euros, lo concede el Ayuntamiento de Calahorra, organizador de este concurso pictórico.

El nuevo galardón, patrocinado por la empresa calagurritana Genergy Power Products S.L. y por valor de 1.500 euros, ha sido para la obra 'Proyección X', cuyo autor es Luis Alberto Romero Monasterio. Además, el jurado ha concedido tres menciones de honor a los siguientes cuadros: 'La Cueva' de María Bascones Calderón, 'Madrid' de Javier Sagarzazu Garaikoetxea y 'Sinfonía en azules y plata' de José María Sánchez Gutiérrez.

"Ha habido un grupo de 10 cuadros que tenían un alto nivel y de ahí han salido las obras ganadoras. Las 5 premiadas son muy bonitas y me parecen muy interesantes", ha valorado elartista de Tomelloso, que ha añadido que "las flores del cuadro ganador tienen algo muy espiritual, tal y como están pintadas, como un altar y el segundo premio es una pintura bien realizada, maravillosamente realizada".

La escultora riojana Mapi Gutiérrez, también miembro del jurado del certamen, ha explicado que "los dos cuadros ganadores eran mis favoritos desde el principio. Son muy interesantes. Conforme más los íbamos analizando y contemplando, veíamos las virtudes cromáticas y de composición que tienen. Con lo cual hemos reafirmado lo que por el ojo en un primer momento nos ha entrado".

Por su parte, el pintor Javier Garrido y coordinador de este concurso pictórico, sobre la obra ganadora 'Familia de flores' ha resaltado que "es un cuadro que se basa en la tradición figurativa de la interpretación de natural, que está hecho con un lirismo, un cromatismo muy delicado. Trabaja con lo sustantivo de la pintura que es el color".

Respecto al otro cuadro galardonado 'Proyección X', según el artista calagurritano "mira hacia una modernidad, que no es tan moderna, el arte de las vanguardias. Un carácter más abstracto de construcción geométrica, muy bien trazado y elaborado, tanto a nivel cromático como estructural del dibujo. Los dos cuadros se complementan".

Mapi Gutiérrez y Javier Garrido han formado parte del jurado del XXX Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Calahorra', compuesto también por el pintor y coleccionista Eduardo Laborda y la pintora y coleccionista Iris Lázaro y presidido por Antonio López, Premio Príncipe de Asturias de las Artes.

Los 23 cuadros seleccionados por el jurado, entre los que se encuentran los ganadores de esta edición, se expondrán en la Casa de los Curas del 17 de julio al 6 de septiembre. Este año han concursado 71 obras, 16 más que en 2025. Desde el Ayuntamiento de Calahorra felicitamos a los ganadores de esta trigésima edición, damos las gracias a todos los participantes y agradecemos su colaboración y asesoramiento a todos los integrantes del jurado, especialmente a Antonio López.