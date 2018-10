Familia Martínez Bujanda ofrece una guía para conocer 'Dime dónde veraneas y te diré qué vino beber'

Publicado 24/07/2018 10:35:03 CET

LOGROÑO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Familia Martínez Bujanda, que posee cinco bodegas distribuidas por La Rioja, La Mancha y Rueda, ha diseñado una práctica guía sobre los vinos más importantes a disfrutar dependiendo del destino vacacional que se visite: desde Rioja hasta Galicia, pasando por Castilla La Mancha o Jerez.

El proyecto pretende hacer llegar al público cuáles son las D.O. más importantes de la Península Ibérica, la cual cuenta con un total de 70 denominaciones de origen. Mientras Cataluña es la Comunidad Autónoma que más denominaciones posee (11), Murcia o País Vasco cuentan con tres y La Rioja tan solo tiene una.

La Familia Martínez Bujanda, con 129 años de historia vitivinícola y propietaria de las bodegas Finca Valpiedra, Finca Antigua, Finca Montepedroso, Viña Bujanda y Cosecheros y Criadores, quiere hacer llegar el lema 'Dime dónde veraneas y te diré qué vino beber', porque "ya sea en costa o en interior, lo importante es el atractivo enoturístico de cada D.O".

Los vinos del Bierzo, Toro o Ribera del Duero son las D.O. castellanoleonesas más conocidas junto con Rueda, donde la verdejo es la variedad insignia. En Rueda, se encuentra Finca Montepedroso, un vino tradicional que se elabora exclusivamente con sus levaduras indígenas y pasa cinco meses de crianza sobre lías, un proceso que le hace digno de destacar.

En las tierras del Quijote, donde se halla el viñedo más grande del mundo con casi 450.000 hectáreas, destacan los vinos de D.O. como Valdepeñas o La Mancha. Aquí, la bodega Finca Antigua cuenta con más de 421 hectáreas de viñedos. A 900 metros de altitud se cultivan 18 variedades distintas como Viura, Garnacha, Merlot, Petit Verdot, Moscatel, Syrah, Malbec, Tempranillo y Cabernet Sauvignon.

La DOCa Rioja cuenta con más de 500 bodegas, entre las que destaca Finca Valpiedra, única bodega de Rioja perteneciente a Grandes Pagos de España. En este Pago se elaboran los vinos Finca Valpiedra reserva y el tempranillo Cantos de Valpiedra en 80 hectáreas de viñedos con variedades de Tempranillo, Maturana Tinta, Graciano y Garnacha, que producen unos vinos florales, elegantes y muy longevos.

Por su parte, las zonas costeras también son conocidas por su turismo vinícola. Varios ejemplos se comprueban en las tres D.O. Txacoli que existen en el País Vasco o en Galicia, una de las zonas más reconocidas de la costa para saborear grandes vinos, como los pertenecientes a las D.O. Ribeiro o D.O. Rías Baixas.

En Cataluña destacan la D.O. Penedés y la D.O.Ca Priorat; de camino al Sur, Murcia reluce a través de sus vinos con la D.O. Jumilla como la denominación más reconocida. Y para finalizar, Andalucía, una región que destaca por la riqueza de sus suelos y el saber de sus viticultores. Aquí resalta la mítica D.O. Jerez (sherry), aún considerada como uno de los vinos más famosos del mundo.