Familia Torres lanza una nueva marca de vinos que busca situar "el origen en el centro"

Imagen de las dos referencia de la nueva marca de Família Torres, Locos del Vino.
Imagen de las dos referencia de la nueva marca de Família Torres, Locos del Vino. - FAMÍLIA TORRES
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 8 julio 2026 11:10
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BARCELONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Torres Essentials, la división de vinos para el gran público de Familia Torres, ha lanzado una nueva marca de vinos que busca situar "el origen en el centro", y de la que ya ha lanzado al mercado dos referencias: Locos del Vino Rioja y Locos del Vino Rías Baixas.

Así, la nueva marca, bautizada como Locos del Vino, ofrece una etiqueta y universo visual diferente para cada vino, inspirados en su región de origen y desde una mirada menos convencional, con el objetivo de captar un consumidor que disfruta descubriendo nuevos vinos y valora tanto la autenticidad del territorio como una narrativa de marca diferente, explica el grupo este martes en un comunicado.

La marca se ha concebido en torno a las cuatro zonas vinícolas españolas en las que Familia Torres cuenta con viñas y bodegas, y que son Rueda (Verdejo), Rías Baixas (Albariño), Rioja (Tempranillo) y Ribera del Duero (Tinta Fina).

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