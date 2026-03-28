Familias logroñesas participan en el taller intergeneracional para diseñar las bibliotecas públicas del futuro - SONDA CULTURA LOGROÑO

LOGROÑO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sonda Cultura Logroño ha completado el aforo del taller familiar 'Diseña la biblioteca del futuro con tu familia', que se ha celebrado este sábado, 28 de marzo, en la Biblioteca Rafael Azcona.

La actividad, dirigida por la educadora social y dinamizadora pedagógica Déborah Gil, ha cubierto todas sus plazas disponibles.

El taller ha desarrollado una experiencia intergeneracional en la que niñas y niños, junto a una persona adulta, han trabajado en pareja para imaginar cómo serán las bibliotecas del futuro.

La actividad se ha estructurado en dos partes diferenciadas. En la primera, se ha trabajado una dinámica de reflexión activa basada en la filosofía lúdica, una metodología que invita a pensar jugando y a jugar pensando. De ese modo, se fomenta la creatividad y el pensamiento crítico.

En la segunda parte, las personas participantes han diseñado un cartel utilizando técnicas plásticas, y han trasladado a un formato visual las ideas generadas previamente. El objetivo es construir una visión colectiva y creativa sobre los espacios culturales del futuro desde la mirada de la infancia y las familias.

Este taller se enmarca dentro de Sonda Cultura Logroño (Laboratorio Abierto de Diseño de Futuros en Cultura), un proyecto que se está desarrollando esta primavera en Logroño y que combina el trabajo de profesionales del sector cultural con la participación directa de la ciudadanía.

La iniciativa busca anticipar escenarios y generar debate en torno al papel de las bibliotecas públicas en los próximos años.

El programa de Sonda Cultura continuará el viernes, 8 de mayo, con el evento abierto 'Las bibliotecas públicas del futuro', que contará con la participación del director general de la Biblioteca Nacional de España, Óscar Arroyo, en el salón de actos de la Biblioteca Rafael Azcona. Sonda, diseño de futuros Sonda Cultura Logroño nace con vocación anual como un laboratorio de trabajo, divulgación y entretenimiento orientado al diseño de futuros en el ámbito cultural.

Cada edición abordará una temática concreta y en 2026 se centra en las bibliotecas públicas como espacios clave para afrontar los retos culturales, sociales y tecnológicos a medio y largo plazo. En la edición de este año cuenta con la colaboración de Ayuntamiento de Logroño, Biblioteca Rafael Azcona, Bloom y Lles.