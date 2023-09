FAPARioja eleva a seis los comedores escolares en La Rioja donde aparecieron gusanos en las comidas

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

FAPARioja ha elevado a seis los comedores escolares en La Rioja donde aparecieron gusanos en un primer plato, el pasado viernes 22 de septiembre, si bien en un principio, tal y como avanzó Europa Press habían sido cinco los centros educativos donde se habían localizado.

La organización ha recordado que el servicio lo ofrece Serunión, así como también han apuntado a lo largo de la tarde empezaron a recibir informaciones en FapaRioja de Ampas y familias porque se habían encontrado gusanos en la pasta de la comida. Han reseñado que en Logroño al ser fiestas de San Mateo no había colegio.

En este punto, FAPARioja indica que Serunion "atribuyó el incidente probablemente a las altas temperaturas de estos días. Su portavoz explicó que no tiene por qué haber más centros afectados ya que son diferentes bolsas de pasta y quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias porque se ha tratado de un accidente". "Fueron los monitores de los comedores quienes detectaron la presencia de las larvas en el plato sin que los alumnos llegaran a comerlo, según precisaron desde la empresa", ha indicado la entidad.

No obstante, han manifestado que "en el colegio Eladio del Campo de Murillo la pasta si ha llegado a la mesa y la han comido los menores. Y no se les aviso de nada desde Serunion".

"Las primeras personas que advirtieron el problema fueron los cocineros y cocineras que trabajan en los comedores in situ, viéndolo en el producto sin cocinar. Pudieron elaborar otro plato y solucionar el problema. Tienen grupo de WhatsApp por lo que consiguieron avisarse", han recordado.

"Serunion fue avisada por los cocineros y cocineras a las 13,20, con lo que ya sabían ya lo que sucedía. ¿Cómo es posible que para las 14,00 horas el resto de centros educativos no estuvieran avisados evitando servir este plato? Incluso hay centros que se enteraron por la prensa, ni siquiera fueron avisados después", ha añadido FAPARioja.

INFORME DE LOS CENTROS

La organización cuenta con un informe parcial de los centros, que indica que:

El CEIP Ángel Oliván de Calahorra "encontró gusanos en la pasta, pero al tener cocinera in situ, los detecto antes de servir y pudo elaborar otro menú".

En el CEIP Eladio del Campo de Murillo, que tienen cocina de catering, sin cocina propia, sobre las 14,20 las monitoras del servicio del comedor "avisan a la dirección del centro de que en un plato de pasta se ha detectado un gusano. Se retiran todos los platos servidos al alumnado, que ya había comenzado a comer".

"La dirección del centro se pone en contacto con Serunion alertando de lo ocurrido. No se facilitó otro plato. La pasta no cumplía con la calidad organoléptica de los alimentos. La dirección del centro avisó a las familias usuarias del comedor del incidente ocurrido".

En la Escuela de Primer Ciclo de Infantil Eladio del Campo de Murillo "les dieron de comer como cualquier otro día, los niños se comieron la pasta. A las 17,30, las familias fueron recibiendo la llamada de la dirección del centro, indicando que habían revisado las muestras y efectivamente había gusanos en la comida".

En el CEIP Gonzalo de Berceo de Villamediana, "los macarrones eran una masa grumosa que no comió casi ningún menor. No vieron gusanos. No estaban avisados del tema de los gusanos".

En el CEIP San Felices de Bilibio de Haro "se encontraron gusanos y se retiró la comida".

El CEIP Cervantes de Fuenmayor "comentan que los macarrones estaban

pegados y estaban hechos una bola que sonaba al caer al plato, y tenía como granitos. También informan que la salsa de tomate era naranja y no tenía buen sabor. Los menores los probaron, porque los tienen que probar antes de decir que no les gusta y no comerlos, y efectivamente todos los dejaron. Se traslado la queja a dirección y a Serunion".

En el CEIP Eduardo González Gallarza de Rincón de Soto, "el viernes se detectó un gusano en los macarrones. Lo advirtió un menor en su plato, por lo tanto, la comida se llegó a servir y algunos menores empezaron a comer. No se les cambió el plato por otro, las monitoras del comedor al ver lo sucedido sirvieron más segundo, más pan y más fruta. Desde Serunion no se les informó de que había ningún problema".

En el Colegio de Uruñuela perteneciente al CRA Cuenca del Najerilla, "se comió todo normal, pero no tuvieron ninguna información de Serunion de ningún tipo".

El CEIP San Prudencio de Albelda "al ser cocina in situ, encontraron los gusanos en la elaboración y al tener cocinera, está elabora otra comida".

CEO Villa de Autol. "Se enteraron de este suceso por las redes sociales, hablaron directamente con dirección del centro y les confirma que la comida, como cada día es revisada, y que el día de la pasta estaba todo bien. A este centro no se llamó por parte de Serunion para decir que no se consumiera esta pasta".

CEIP Avelina Cortázar de Alberite. "Los menores se comieron la pasta. No se detectaron gusanos. En el comedor se enteraron de la problemática porque les llamó otra cuidadora de otro comedor. En ningún momento Serunión se ha puesto en contacto con el colegio".

Todo esto pone de manifiesto una cuestión que las Ampas y FapaRioja llevamos comunicando desde hace tiempo a través de la Comisión de Comedores Escolares, "donde entramos a probar los alimentos en algunos comedores y podemos valorar, como ya denunciamos el curso pasado, que los alimentos han perdido calidad al igual que sus elaboraciones".

A través de la Comisión de Comedores Escolares, diferentes familias entran desde el curso pasado a probar los alimentos en sus respectivos comedores y de esta forma venimos valorando a través de informes detallados, que se envían tanto a Consejería como a Serunion, "la drástica bajada de calidad de los mismos, como ya denunciamos el curso pasado".

Como venimos solicitando desde hace años, "creemos que la solución pasa por cocinar en los colegios, por tener cocinas in situ en todos los centros educativos. Buena prueba de la mejora de calidad que supondría esta medida es que, en este caso, en los centros en los que hay cocina in situ, se ha podido detectar y solucionar el problema". En cambio, "en los comedores con servicio de catering, no se ha detectado a tiempo, ni podido corregir el problema elaborando menú alternativo".

Por otro lado, desde FapaRioja y las Ampas hemos solicitado continuamente a la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja el cambio en la gestión de los comedores escolares. El sistema actual "no funciona, y la gestión de una gran empresa no proporciona calidad a la alimentación de nuestros hijos e hijas".

"Necesitamos que sean empresas más pequeñas, cocinando cada una para una serie de centros educativos, con productos locales".

La Consejería de Educación tiene nuestros informes enviados este curso, las valoraciones e incidencias de los centros y de los directores y la posibilidad de hablar con cocineros y cocineras que podrán documentar todos los problemas argumentados los últimos años.

Hay antecedentes en prensa de casos similares de la empresa Serunión, como gusanos en sopas de colegios de León o Alicante y en el comedor del Hospital de León.

Por último, FAPA Rioja ha solicitado que el Gobierno de La Rioja "elabore un estudio detallado del producto en mal estado, un informe sobre las posibles fallas del protocolo, además de depurar las responsabilidades que correspondan a la empresa responsable de la alimentación de nuestros hijos e hijas".