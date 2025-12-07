FapaRioja presenta el cuaderno 'Aprendiendo a ser iguales', guía de recursos sobre igualdad para la comunidad educativa - FAPARIOJA

LOGROÑO 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Esta semana se ha presentado el cuaderno 'Aprendiendo a ser iguales', una guía de recursos sobre igualdad para la comunidad educativa. Una publicación de FapaRioja, escrita por Eva Tobías Olarte e ilustrada y diseñada por Raquel Marín Ezquerro.

Desde la Federación de AMPAS de La Rioja (FapaRioja) esperan que esta publicación sea "una herramienta útil y sencilla, que facilite la reflexión en materia de igualdad a las familias con hijos e hijas en etapas educativas de Primaria o Secundaria".

Este cuaderno se estructura en 6 bloques temáticos en los que se abordan: los estereotipos de género, la invisibilización de las mujeres, la desigualdad de género en el deporte, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado, los cánones de belleza, y la pornografía y la violencia.

Cada uno de los temas muestra algunos recursos dirigidos a las familias y, en general, a la comunidad educativa, que pueden servir de referencia para iniciar este camino. Una semilla, que permita asomarnos a los nuevos retos y realidades cotidianas.

Se trata, en definitiva, de aprender para educar, desaprender para cuestionar, acompañando a nuestras hijas e hijos en sus procesos vitales.

Eva Tobías Olarte es doctora en Estudios e Investigación sobre las Mujeres Feministas y de Género con Mención Internacional por la Universidad Jaume I de Castellón, y Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto.

Actualmente, combina su faceta de experta en Igualdad con la docencia universitaria en la Universidad de La Rioja y en la Universidad de Valladolid.

Raquel Marín Ezquerro, licenciada en Bellas Artes, ha publicado varios libros y lleva 15 años colaborando semanalmente a través de sus ilustraciones, con el diario 'EL PAÍS', en la sección de Opinión.