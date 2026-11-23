Campaña en las farmacias de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño y las 59 farmacias de la ciudad se han unido en una campaña que busca que todos los ciudadanos participen en una red de lucha contra la violencia de género y de acompañamiento a las mujeres que la sufren.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, se ha acercado, en la mañana de hoy, a una de las farmacias que participarán repartiendo folletos informativos, marcapáginas y plasmando, en las bolsas para dispensar medicamentos, el objetivo de la campaña.

"Entre todos somos más, entre todos somos capaces de ampliar esa red", ha señalado el alcalde indicado que no se trata de una cuestión que atañe sólo a quien está más cerca, o a quien sufre violencia machista.

Para el alcalde, "no podemos consentir que la mujer que padece esa situación se convierta en heroína; tenemos que echar una mano y que el que esté más cerca, o conozca esa situación, tenga la valentía de ayudar y dar el paso".

Para ello, el Ayuntamiento de Logroño incorpora "actores del máximo nivel de confianza, de respeto, de rigor profesional como son los profesionales de la farmacia".

El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Miguel Ángel García, ha indicado que la campaña se encuadra en el protocolo de actuación con que cuentan las farmacias de toda España en casos de violencia de género y que las convierte en un punto violeta más.

Ha señalado que una de cada cinco personas que van a la farmacia no demanda medicamentos, sino otro tipo de servicios; "y una de ellas puede ser perfectamente esta". Y es que se trata de lugares "donde no es necesaria cita, con profesionales cualificados y donde se puede encontrar intimidad".

En los folletos que se podrán encontrar en las farmacias se reflejan los teléfonos a los que acudir ante algún caso; se especifica qué es violencia de género y qué consecuencias tiene en la salud de las mujeres; se dan consejos; y se ofrecen recursos de información y asesoramiento.