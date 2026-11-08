Las farmacias riojanas prestan siete servicios de salud pública y vinculados con el medicamento

Las farmacias de riojanas prestan 7 servicios de salud pública y vinculados con el medicamento, que contribuyen a fortalecer el sistema sanitario - PRENSA COF LA RIOJA

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las farmacias comunitarias de La Rioja están prestando actualmente 7 tipos de servicios asistenciales, de los cuales 6 están relacionados con la atención farmacéutica y 1 con la salud comunitaria.

Estos son los datos actualizados del Mapa de Servicios Farmacéuticos de España, que el Consejo General de Colegios Farmacéuticos presentó por primera vez en 2024 y que ahora actualiza, reflejando la apuesta creciente de la farmacia española por la labor asistencial y su compromiso con la salud de la población.

El dato global de toda España muestra que las farmacias están ofreciendo diferentes servicios asistenciales a través de 214 iniciativas llevadas a cabo en las distintas comunidades autónomas, lo que demuestra un crecimiento del 21% respecto a la actividad registrada en 2024, cuando entonces se contabilizaron 177 iniciativas.

Este mapa de Servicios, elaborado con la información facilitada por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de cada provincia, realmente incluye dos mapas: el primero engloba los Servicios vinculados al medicamento y el segundo, los de salud pública.

Gracias a esta fotografía, se han identificado 23 tipos diferentes de Servicios, de los cuales 10 están vinculados al medicamento y 13, a la salud pública, que se están prestando a través de las 214 iniciativas mencionadas.

Las 214 son las iniciativas totales a través de las cuales se están prestando este tipo de Servicios, de manera que en una comunidad autónoma puede haber diferentes iniciativas en marcha de un mismo servicio.

EDUCACIÓN SANITARIA.

En el ámbito de la salud pública, en La Rioja las farmacias prestan el servicio de educación sanitaria, que consiste en informar y formar a la población para que cuide mejor su salud y haga un uso correcto de los medicamentos, mediante sesiones formativas, charlas y materiales divulgativos sobre prevención, hábitos de vida saludables y uso responsable de los fármacos.

En el mapa nacional de los Servicios de salud comunitaria, destacan los programas de mantenimiento con metadona a usuarios de drogas por vía parenteral, disponibles en 10 autonomías y que están en marcha desde los años 90, y los de Educación Sanitaria y las Campañas de promoción de hábitos o estilos de vida saludables, en 9 comunidades autónomas.

De hecho, el Servicio que más se ha extendido ha sido el de Educación Sanitaria, ya que a lo largo de estos últimos dos años desde la Organización Colegial se han puesto en marcha diferentes programas de Escuelas Rurales de Salud.

Posteriormente, se realizaron las Escuelas Rurales de Salud Mental en 2025 y, durante este año, las Escuelas de Salud de la Mujer y las Escuelas Rurales de Salud de pacientes mayores vulnerables. En total, han sido 590 farmacias las que han participado en estas escuelas desde 2024.

Los datos de 2026 también muestran que iniciativas como las farmacias centinela están despertando un interés creciente, impulsando así su desarrollo, ahora mismo en ocho comunidades.

LA RIOJA SE SUMA AL REACONDICIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS CON SPD.

Sobre los servicios relacionados con el medicamento, La Rioja tiene en marcha el Programa de Farmacia Comunitaria Rural, que arrancó con un piloto en siete farmacias de municipios de menos de 1.000 habitantes y que ofrece adherencia terapéutica, SPD y revisión de botiquines a pacientes crónicos polimedicados mayores de 65 años. Tras los buenos resultados, el programa continuará hasta diciembre de 2027.

Miguel Ángel García, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, subraya que "el Programa de Farmacia Comunitaria Rural demuestra que la farmacia es un agente sanitario clave en nuestros pueblos, y que puede mejorar la adherencia y la calidad de vida de las personas mayores allí donde más lo necesitan".

En total, el Servicio de Adherencia Terapéutica está presente en 9 comunidades autónomas. En relación con el Servicio de Reacondicionamiento de Medicamentos utilizando Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD), se ha puesto en marcha en una comunidad autónoma más, que es La Rioja, sumando ya 17 autonomías, que lo ofrecen.