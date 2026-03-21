FARO celebra este domingo su comida solidaria por el Día Internacional del Cáncer Infantil

FARO celebra este domingo 22 su comida solidaria por el Día del Cáncer Infantil. - FARO

LOGROÑO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer FARO ha informado de que la comida benéfica organizada con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil se celebrará mañana domingo, 22 de marzo, en el Parque Picos de Urbión de Logroño.

En nota de prensa, ha recordado cómo la actividad estaba prevista inicialmente para febrero, pero tuvo que suspenderse por la lluvia. "Por lo que este fin de semana volvemos a intentarlo con la misma ilusión y con el objetivo de reunir a la sociedad riojana en una jornada solidaria", ha indicado.

A partir de las 11:00 horas habrá música en directo, DJ, hinchables, sorteos y ambiente familiar, y a las 14:00 horas se celebrará la comida solidaria, en concreto, paella. Además, la jornada contará con una ruta motera y una ruta de coches clásicos que finalizarán en el parque.

Esta iniciativa busca sensibilizar sobre la realidad del cáncer infantil, dar visibilidad a las familias que lo viven y fomentar el apoyo social, recordando que el acompañamiento y la investigación son fundamentales durante todo el proceso de la enfermedad.

La recaudación se destinará íntegramente a FARO, para seguir apoyando a niños y niñas con cáncer y a sus familias.