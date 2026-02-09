LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

FARO organiza este fin de semana la iniciativa solidaria '24 horas por tu sonrisa'. Durante 24 horas Juan Olivenza, y todo aquel que quiera acercarse a acompañarlo, recorrerá 192 kilómetros en un circuito de 8 kilómetros cada hora.

Cada kilómetro será un mensaje de apoyo, cada zancada una manera de recordar que esta lucha tampoco se detiene '24 horas por tu sonrisa' nace de almas que un día se quebraron pero que aprendieron a recomponerse a fuerza de sonrisas. Nace del recuerdo de quienes lucharon hasta el final y que, incluso en los momentos más difíciles, nos regalaron su luz. Son sonrisas que no se olvidan, grabadas para siempre.

El reto dará comienzo el sábado 14 de febrero a las 14,00 horas y finalizará el domingo 15 a la misma hora, con salida y meta en Calle San Adrián, 1, convirtiendo ese punto de la ciudad en un espacio de encuentro, ánimo y solidaridad. La iniciativa cuenta con el apoyo de entidades y empresas colaboradoras que han querido sumarse a este proyecto solidario, demostrando que la unión multiplica la fuerza y que cada pequeño gesto suma sonrisas.

Desde la organización se invita a toda la ciudadanía a que acompañe, anime y forme parte de este gesto colectivo recordando que juntos es posible transformar el esfuerzo en esperanza. Porque correr también ayuda a salvar sonrisas.