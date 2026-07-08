Faustino Rivero Ulecia propone un julio de experiencias entre vino, música, cultura y gastronomía

Bodega de Faustino Rivero Ulecia - FAUSTINO RIVERO ULECIA

LOGROÑO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La bodega familiar Faustino Rivero Ulecia continua su programación de verano con una propuesta repleta de experiencias para disfrutar de los días más largos del año. Durante este mes de julio, su Wine Bar acogerá ocho eventos que combinarán música en directo, gastronomía, cultura y, por supuesto, vino, en un ambiente único, pensado para quienes buscan planes diferentes y momentos para compartir alrededor de una copa de vino. Una cita imprescindible para los auténticos amantes del vino.

Este miércoles, 8 de julio, el Wine Bar se convertirá en el escenario de la Presentación 27º Aqueteleo, donde LA RURAL ofrecerá una lectura de poemas de Las Sinsombrero: "Versos Olvidados" y "Mujeres del 27". Una propuesta pensada para disfrutar de la cultura y el vino en la mejor compañía. A partir de las 20,30 horas.

El 9 de julio a las 20,30h la gastronomía nipona hace una parada en Faustino Rivero Ulecia de la mano del Restaurante Sobo Sushi Fusión en una cata maridaje única. Por 25 euros, los asistentes podrán disfrutar en el Wine Bar de lo mejor de la cocina japonesa fusionada con otros estilos, y maridada con los vinos de la bodega.

La tercera semana de julio la bodega se llena de música y vino. El miércoles 15 a las 20,30h, por 15 euros, los asistentes podrán conocer de primera mano, a través de una cata única, la nueva gama de vinos de Grupo Marqués del Atrio: Dominio Valderivero.

Una ocasión exclusiva de descubrir las novedades del grupo familiar en un entorno perfecto como el Wine Bar de Faustino Rivero Ulecia.

Por otro lado, el viernes 17 de julio a las 19,30h, Dj Escri dará la excusa perfecta para empezar de la mejor forma el fin de semana: música, amigos y una copa gratis cada seis personas.

La recta final del mes llega a la Bodega Faustino Rivero Ulecia con tres citas imprescindibles para disfrutar del verano en el Wine Bar de la bodega. El viernes 24 de julio a las 20,30h tendrá lugar una cata de Blancos Rioja. Por 15 euros, los asistentes podrán descubrir una selección de vinos blancos del Grupo Marqués del Atrio en una experiencia pensada para disfrutar y conocer más de cerca la riqueza de estos vinos.

La programación continuará el miércoles 29 de julio a las 20,30h con una cata maridaje junto al Restaurante La Comedia de Calahorra. Por 25 euros, los participantes podrán degustar una selección de sus mejores platos acompañados de tres vinos de la bodega, en una velada que unirá gastronomía y enología.

Como broche final, el jueves 30 de julio a las 20,30h, el Wine Bar acogerá la actuación de IPU DJ. Con entrada gratuita, será la ocasión perfecta para disfrutar de música indie, buen ambiente y una copa de vino en un entorno único.