La Federación de Empresas de La Rioja recibe la certificación como 'Espacio Cerebroprotegido'

El vicepresidente primero de la FER Carlos del Rey, posa con la acreditación y el sello de Espacio Cerebroprotegido - FER

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER), que representa a las empresas de la región, ha recibido la certificación oficial como 'Espacio Cerebroprotegido'. Este reconocimiento, otorgado por la Fundación Freno al Ictus, acredita el compromiso de la organización con la formación y preparación en la detección precoz y la actuación inmediata frente al ictus, una de las principales causas de discapacidad adquirida en adultos y la primera causa de muerte en mujeres en España.

El acto, celebrado en Logroño en el marco de una jornada informativa titulada 'Las empresas contra el ICTUS, creando espacios cerebroprotegidos', contó con la participación de directivos y personal de la FER, así como de representantes del tejido empresarial riojano. La sesión estuvo dirigida especialmente a responsables de Recursos Humanos, Salud Laboral y Responsabilidad Social Empresarial (RSE), con el objetivo de dar a conocer cómo, desde la empresa, se puede reducir el impacto del ictus en la sociedad creando espacios cerebroprotegidos.

Durante la jornada, que fue presentada por Carlos del Rey, vicepresidente primero de la FER, el presidente de la Fundación Freno al Ictus, Julio Agredano, ofreció una conferencia en la que abordó el papel clave del entorno empresarial en la lucha contra el ictus, la importancia de la prevención y la necesidad de crear espacios de trabajo preparados para actuar ante una sospecha de ictus.

El personal de la FER ha recibido formación especializada centrada en la identificación, estabilización y respuesta ante posibles casos de ictus. El objetivo principal de esta formación es reducir el tiempo de respuesta, salvaguardar vidas y minimizar las secuelas. Esta capacitación permite activar rápidamente el protocolo Código Ictus a través del servicio de emergencias 112, mejorando significativamente las probabilidades de recuperación.

Durante el acto, el vicepresidente primero de la FER, Carlos del Rey destacó que "nuestra obligación como organización empresarial es impulsar el compromiso de las empresas en la adquisición de hábitos saludables, en el deporte, en la alimentación, o promoviendo actuaciones que favorecen la cultura de la salud. En ese propósito y en ese camino, es necesario dar ejemplo. La certificación que nos concede la Fundación supone un nuevo reto para la FER en ese objetivo de que entre nuestras empresas y trabajadores haya una mayor concienciación sobre la necesidad de incorporar a su actividad la prevención y la formación"

Por su parte, el presidente de la Fundación Freno al Ictus, Julio Agredano, destacó la trascendencia de esta certificación, comentando que "el ictus afecta a 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida. Su tratamiento depende en gran medida de la rapidez de actuación. Este programa no solo capacita a las organizaciones para actuar, sino que también fomenta la concienciación social sobre la importancia de la prevención. Cabe recordar que cerca del 50% de los ictus afectan a personas en edad laboral, lo que subraya la relevancia de iniciativas como esta".

Con esta certificación, la FER reafirma su compromiso no solo en el ámbito empresarial, sino también con la salud, el bienestar y la responsabilidad social, integrándose así en el tejido empresarial más comprometido de nuestro país.

El ictus es una de las principales causas de discapacidad adquirida en adultos y la primera causa de muerte en mujeres a nivel mundial. Se produce cuando se interrumpe el flujo de sangre a una parte del cerebro, lo que puede generar secuelas devastadoras en la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), cada año se registran en España alrededor de 120.000 casos de ictus, de los cuales más de 24.000 resultan en fallecimientos y más de 34.000 generan discapacidades graves. Además, uno de cada cuatro adultos mayores de 25 años sufrirá un ictus a lo largo de su vida. No obstante, los expertos subrayan que hasta el 90% de los casos podrían prevenirse mediante hábitos de vida saludables.

La certificación 'Espacio Cerebroprotegido' se obtiene tras una formación online desarrollada por la Fundación Freno al Ictus, en colaboración con la Sociedad Española de Neurología (SEN) a través de su Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares (GEECV). Esta iniciativa forma parte del proyecto "Brain Caring People", que cuenta con el aval social de la propia sociedad científica y con el apoyo de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT) y la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA).

SOBRE LA FUNDACIÓN FRENO AL ICTUS

Con el objetivo de reducir el impacto del ictus en España, promover acciones de concienciación para dar a conocer la enfermedad entre la ciudadanía y divulgar conocimiento sobre su detección, actuación y prevención, su dimensión y sus consecuencias, fue creada la Fundación Freno al Ictus.

Además de sus acciones, proyectos, campañas y actividades que promueven un estilo de vida saludable y la mejora de la calidad de vida de los afectados y sus familiares, la Fundación abarca otros campos de acción como el ámbito de la investigación científica sobre el ictus y el daño cerebral adquirido, así como la inclusión social y laboral de las personas afectadas y sus allegados.