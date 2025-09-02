Federación de Peñas acusa al Ayuntamiento de "no tener interés" en que las peñas participen en la 'Terraza de San Mateo'

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Peñas de Logroño ha acusado al Ayuntamiento de "no tener interés" en que las peñas participen en la 'Terraza de San Mateo', según han indicado en un comunicado.

La entidad ha recordado que "a puertas" de las fiestas, y tras muchos meses "nos encontramos con que el tradicional Espacio Peñas 2.0, organizado y celebrado por la Federación de Peñas de Logroño, ha sido sustituido, a mazo y sentencia, por la Terraza de San Mateo". Un espacio que a fecha de hoy "no tiene adjudicatario definitivo que pueda organizar el evento y cuya celebración es cada vez más polémica".

En abril 2025 "se comunicó la decisión unilateral del Ayuntamiento de Logroño de asumir el Espacio Peñas 2.0, licitar una contratación pública y cambiar el nombre del evento". Tras esta comunicación, "se prometió hacer parte del proceso a las peñas, con consultas en la preparación del pliego. Sin embargo, esta colaboración nunca se produjo".

En este punto, han recordado que, ya por esos momentos, la Federación manifestó que "la decisión de no contar con la misma en el diseño del evento constituía un error y un deterioro en la identidad de las peñas y del espacio en sí mismo".

Actualmente, septiembre 2025, una única empresa se ha presentado a la licitación de dicho espacio, incluyendo en su propuesta cultural actividades como 'Día de las Peñas', "eso sí, sin haber existido comunicación ni acuerdo previo con la Federación ni las peñas".

La Federación de Peñas ha lamentado "la gestión" que el Ayuntamiento de Logroño está teniendo con la Terraza de San Mateo; una gestión que "manifiesta la falta interés en que las peñas participen en el evento, una gestión que se define por la comunicación a posteriori sin posibilidad de opinión o comunicación por parte del colectivo peñista". "Un todo para las peñas, pero sin las peñas en toda regla", han asegurado.

Definitivamente, "esta manera unilateral de actuar por parte del Ayuntamiento de Logroño, lejos de suponer una mejora del antiguo espacio peñas y una aportación positiva al programa de los San Mateos 2025, solo ha conseguido incrementar la incertidumbre sobre las fiestas".

La Federación de Peñas "se muestra totalmente ajena a este evento y exige, para futuras ocasiones, una comunicación más clara y directa, con una participación real y con tiempo suficiente para poder llevar a cabo una adecuada organización de un evento de tal calibre como lo era Espacio Peñas 2.0".