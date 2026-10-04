La Federación Riojana de Caza abre las inscripciones para la segunda edición del Curso de Cazador Formado

Curso de Cazador Formado - FRC

LOGROÑO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Riojana de Caza celebrará del 14 al 16 de octubre la segunda edición del Curso de Cazador Formado, una formación dirigida a cazadores con licencia de La Rioja en vigor y a otros profesionales vinculados al medio natural.

Las sesiones tendrán lugar de 16,00 a 21,00 horas en el Salón de Actos del Edificio Federaciones, en el Palacio de los Deportes de La Rioja. El curso tiene como finalidad reforzar los conocimientos prácticos sobre sanidad animal de la fauna silvestre y las actuaciones vinculadas a la actividad cinegética.

A lo largo de las tres jornadas se abordarán los sistemas de vigilancia sanitaria pasiva, la bioseguridad en la caza y la gestión cinegética -incluidos aspectos como los viajes internacionales o los SANDACH-, así como la manipulación higiénica de la carne de caza. La formación también puede resultar de interés para veterinarios, guardas de campo, guardas forestales, agentes del SEPRONA y otros perfiles profesionales relacionados con la gestión y conservación del medio natural.

Las personas que completen la formación y superen la prueba de evaluación recibirán el título acreditativo en materia de sanidad animal. La matrícula será gratuita para los federados de la Federación Riojana de Caza y tendrá un coste de 50 euros para los no federados en La Rioja. El curso dispone de 25 plazas y, una vez cubiertas, las solicitudes posteriores pasarán a la siguiente edición. La primera convocatoria, celebrada en mayo, completó todas sus plazas.

La iniciativa está organizada por la Federación Riojana de Caza, con la colaboración del Colegio de Veterinarios de La Rioja, la Dirección General de Medio Natural y Paisaje y la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, y cuenta con la subvención del Gobierno de La Rioja. Las personas interesadas en ampliar la información o formalizar su inscripción pueden contactar con la Federación Riojana de Caza en el teléfono 941 20 16 69 o a través del correo electrónico info@frdcaza.org.