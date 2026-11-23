LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Feministas de La Rioja reivindica la independencia del Movimiento Feminista en el 25N. Por ello, han decidido no sumarse a la manifestación conjunta en la que en la plataforma que la convoca, y "a cuatro días de las elecciones generales, hay partidos políticos y sindicatos". En un comunicado, la asociación recuerda que "es una organización constituida por feministas sin adscripción política, que defienden el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencias". "Creemos firmemente en la independencia del Movimiento Feminista y en que sus reivindicaciones deben partir de la sociedad civil, sin subordinación a partidos políticos ni sindicatos".

Desde 2023, "año en que comenzamos nuestra actividad como asociación riojana, hemos convocado las manifestaciones del 25N en Logroño, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres". Defendemos que este día "no es una jornada de fiesta, batucadas y bailes, sino de reivindicación de una agenda feminista que ponga en el centro los derechos de las mujeres".

Una agenda que incluye la "denuncia de la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler y el borrado de las mujeres, así como la lucha contra cualquier otra forma de violencia y opresión que sufrimos por el hecho de ser mujeres".

Este año, la manifestación del próximo 25 de noviembre "será una única convocatoria conjunta en la que participarán asociaciones feministas y de otros ámbitos, así como partidos políticos y sindicatos". Desde Feministas de La Rioja consideramos legítimo que las asociaciones feministas decidan sumarse a ella, pero creemos que una jornada como el 25N "debe estar liderada por el propio Movimiento Feminista, sin que partidos políticos y sindicatos asuman un papel activo en su organización".

Por este motivo, "hemos decidido no sumarnos a esta convocatoria ni formar parte de ella como asociación, sin perjuicio de que nuestras integrantes puedan hacerlo a título individual". Todo ello, porque entre otras cuestiones "la lucha feminista, como cualquier otra lucha social, debe partir de la calle y organizarse desde abajo".

El 25N "no es únicamente un día de recuerdo a las víctimas de violencia machista, del mismo modo que el 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tampoco es solo una jornada de reivindicación laboral". "Ambos son días de lucha y de exigencia de responsabilidades a las instituciones, tanto regionales como nacionales".

Por ello, "consideramos que ningún partido político, y menos aún quienes se encuentran actualmente en el poder, debe liderar una jornada en la que muchas de nuestras reivindicaciones se dirigen precisamente hacia ellos".

En segundo lugar, "consideramos que convocar una manifestación de estas características a tan solo cuatro días de las elecciones generales genera un riesgo de instrumentalización electoral que no podemos ignorar, independientemente de cuál sea la intención de las fuerzas convocantes".

Como feministas, "rechazamos que una reivindicación tan importante como la lucha contra los asesinatos machistas y la violencia que sufren miles de mujeres pueda quedar condicionada por el contexto electoral".

En tercer lugar, "queremos abordar la necesidad de unidad, una reivindicación que, en el actual clima político, a menudo se plantea sin espacio para el pensamiento crítico". "Es cierto que el fascismo está más fuerte que nunca, pero la unidad no puede servir para diluir nuestras reivindicaciones ni para dejar de señalar a los responsables políticos e institucionales".

"No hablamos de una lucha contra un sistema abstracto en el que nadie tiene responsabilidades concretas: las reivindicaciones feministas no pueden quedarse en denuncias genéricas que eviten señalar a quienes deben responder por ellas", ha destacado.

Por todo ello, "si la unidad fuera realmente la prioridad, consideramos que las fuerzas convocantes deberían haber consultado a las organizaciones feministas y sumado sus esfuerzos a la convocatoria que el movimiento ha convocado los últimos tres años". "Podrían haberla acompañado y difundido, renunciando a asumir su organización activa", han señalado.

"En ningún caso debería haberse creado una convocatoria que desplazara al Movimiento Feminista de la calle, incorporando a partidos políticos y sindicatos a su organización, cuando el 25N es, también, una jornada de reivindicación y exigencia hacia los partidos que conforman el Gobierno central", han lamentado.

En definitiva, "no pretendemos disuadir a la ciudadanía de participar en un día tan importante, pero sí deseamos dejar clara nuestra postura como una de las asociaciones feministas convocantes los últimos años y defensora absoluta de la independencia del Movimiento Feminista de partidos políticos y sindicatos", han concluido.