La FER acerca a las empresas riojanas las oportunidades comerciales y de inversión en Corea del Sur

La FER acerca a las empresas riojanas las oportunidades comerciales y de inversión en Corea del - FER

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Acercar a las empresas riojanas las oportunidades comerciales y de inversión en Corea del Sur, dos mercados "que tienen mucho en común", ha sido el objetivo de la jornada que, este jueves, ha desarrollado la Federación de Empresas de La Rioja (FER).

Un encuentro, centrado en analizar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece el país asiático para las empresas riojanas, que ha contado con la intervención del embajador de la República de Corea en España, Lim Soosuk, y de la asesora en Asuntos Económicos Mimi Park.

Además, han participado en la reunión el presidente de la Federación de Empresas de La Rioja, Eduardo de Luis; la directora territorial del ICEX, Pilar Quiroga, y la responsable de Internacional de la FER, Sheila Argáiz, además de representantes empresariales de una veintena de compañías.

Durante la sesión, se han presentado los principales sectores de oportunidad en el mercado coreano y se han abordado las ventajas que ofrece el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y la República de Corea.

Este acuerdo, aplicado desde 2011, ha eliminado la mayoría de los aranceles y ha reducido diferentes barreras comerciales entre ambos mercados, facilitando el acceso de las empresas europeas a la economía coreana.

EL MERCADO COREANO.

Corea del Sur es una economía industrializada, tecnológicamente avanzada y con una población superior a los 50 millones de habitantes. Entre sus principales fortalezas se encuentran la tecnología, los semiconductores, la inteligencia artificial, la automoción, la construcción naval, la petroquímica y la electrónica de consumo.

El mercado coreano también presenta oportunidades para sectores especialmente relevantes en La Rioja, como el agroalimentario.

Durante el encuentro, se han analizado las posibilidades existentes para productos como el vino, el aceite de oliva y los productos cárnicos, además de otros ámbitos de consumo con un importante desarrollo, como la cosmética y la moda.

El dinamismo de su comercio exterior refuerza el interés de este mercado. En agosto de 2026, Corea registró exportaciones por valor de 98.300 millones de dólares e importaciones por 63.500 millones, según los datos publicados por el Servicio de Aduanas de Corea.

Como ha destacado Eduardo de Luis, "consideramos que es una oportunidad de colaboración fantástica con un país como es Corea", contando con "las verdaderas fortalezas de nuestro tejido productivo", entre las que ha citado "el vino, la agroalimentación, la moda, los cosméticos o la industria".

La jornada de hoy, ha añadido, "se fundamenta en tratar de que sea una jornada positiva, que podamos acercar este mercado, que es muy importante, porque son 50 millones de habitantes los que tiene Corea, a nuestras empresas y que sirvan para formalizar bases suficientes para tener nuevos proyectos y unas relaciones comerciales duraderas".

"Desde la Federación de Empresas de la Rioja siempre hemos apoyado a nuestras empresas para que puedan abrir mercados y salir al exterior y crecer y nos parece que hoy es un día que es una magnífica oportunidad para empezar a avanzar en este sentido", ha concluido el presidente de la patronal riojana.

Como ha señalado por su parte el embajador, "La Rioja es muy conocida por los coreanos" y ha cifrado en unos 10.000 ciudadanos del país asiático recorren al año el Camino de Santiago, "y siempre van a pasar por Logroño, y por supuesto toman los vinos y prueban los pinchos". "Logroño es una ciudad muy bonita y muy atractiva", ha llegado a decir Soosuk Lim, aludiendo a su propia experiencia personal.

Ha incidido en que "el vino y los productos cárnicos producidos en La Rioja son muy conocidos en Corea", para afirmar acto seguido que "los coreanos y los españoles tenemos mucho en común: valoramos la familia, disfrutamos de la vida y de la comida, nos gusta la buena vida, la buena comida, el vino, la carne, el jamón y los productos riojanos".

"España y Corea tenemos dos culturas pero un solo corazón", ha asegurado el embajador, quien ha señalado que "hoy en día ya muchas empresas coreanas están implantadas en España, en distintos sectores", como "las baterías para los coches eléctricos, en la informática, en la hostelería".

"Y -ha afirmado- vemos oportunidades para más colaboraciones en el futuro", señalando que el acuerdo firmado sobre aranceles "es un impulso al comercio con la Unión Europea y con España", donde precisamente el vino está "entre los 5 primeros productos".