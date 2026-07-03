FER y ADER impulsan una misión inversa con un importador brasileño para abrir oportunidades a 14 empresas riojanas

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER), en el marco del convenio de colaboración con la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), organiza los próximos días 6, 7 y 8 de julio una misión inversa con la visita de un importador brasileño a 14 empresas riojanas de diferentes sectores agroalimentarios.

El objetivo de este tipo de actuaciones es favorecer el contacto directo entre el tejido empresarial riojano y operadores internacionales, reforzar la presencia exterior de las empresas de La Rioja y generar nuevas oportunidades comerciales en mercados estratégicos como Brasil en este caso.

Durante tres jornadas, el importador conocerá de primera mano la capacidad productiva, la calidad, la innovación y el potencial exportador de empresas riojanas vinculadas a sectores como conservas vegetales, champiñón, productos cárnicos, patatas fritas, lácteos, vinagres, aceite de oliva, salsas y otros productos alimentarios.

Las empresas incluidas en la agenda de visitas son Végola, Eurochamp, Conservas Virto, SACESA, Alejandro Miguel, Pafritas, Martínez Somalo, Lácteos Martínez, Vinagrerías Riojanas, Compre y Compare-Conservas Celorrio, Conservas Emperatriz, Almazara Riojana, Cosami y Conservas JJJ.

La jornada del miércoles 8 de julio comenzará a las 8 horas en la sede de la FER con una recepción, en la que está prevista la asistencia de la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja, Belinda León y Luis Pérez, director gerente de ADER junto a representantes de la FER. Posteriormente, el importador continuará con el programa de visitas previsto en distintas localidades riojanas.

Este tipo de acciones permiten acercar el producto riojano a compradores internacionales con capacidad real de decisión, facilitando un conocimiento directo de las empresas, sus instalaciones, sus procesos y su oferta comercial. La internacionalización continúa siendo una vía fundamental para el crecimiento y la competitividad de las empresas riojanas.

En este sentido, la colaboración con ADER permite reforzar el acompañamiento al tejido empresarial en su apertura a nuevos mercados, especialmente en sectores en los que La Rioja cuenta con una oferta reconocida por su calidad, especialización y capacidad de adaptación.