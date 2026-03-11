La FER considera que la propuesta de Trabajo sobre democratización de la empresa es "demagógica y populista"

LOGROÑO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) comparte la preocupación expresada por CEOE y CEPYME ante la propuesta del Ministerio de Trabajo sobre la llamada "democratización de las empresas", que será abordada en una mesa convocada el 12 de marzo.

Desde la FER, indican en una nota de prensa, "consideramos que esta iniciativa supone una intervención innecesaria en el funcionamiento de las empresas y puede generar inseguridad en un momento económico especialmente delicado a nivel internacional".

Medidas de este tipo, afirman, "pueden afectar negativamente a la confianza y a la inversión, algo que nuestro país necesita reforzar".

En una situación actual de gran incertidumbre económica y riesgos para la economía y el empleo, el Ministerio plantea "una propuesta demagógica y populista alejada de la realidad empresarial".

Además, "creemos que plantear que las empresas carecen de democracia no refleja la realidad. En España ya existen mecanismos de participación y diálogo, especialmente a través de la negociación colectiva, que es uno de los espacios más importantes de acuerdo entre empresas y trabajadores y está reconocido por la Constitución".

También conviene recordar que la Constitución española garantiza la libertad de empresa y que el Estatuto de los Trabajadores reconoce la capacidad de organización y dirección de las empresas.

Por todo ello, la FER se suma al posicionamiento de CEOE y CEPYME y defiende "la negociación colectiva y el diálogo social como las vías adecuadas para alcanzar acuerdos que beneficien tanto a empresas como a trabajadores, siempre dentro del marco de los principios constitucionales".