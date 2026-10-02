La FER destaca cómo las empresas "siguen adaptándose, trabajando, creando empleo y riqueza"

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja tuvo un balance interanual desigual, con 508 desempleados más que hace un año y 4.089 cotizantes más en la Seguridad Social. El dato de la Seguridad Social sigue aumentando de forma muy positiva, aunque el empleo anual se ha estancado.

Sin embargo, las cifras del mes son muy positivas, con 135 desempleados menos y 2.889 afiliados más a la Seguridad Social. Un mes de septiembre muy bueno para el empleo riojano gracias en parte al tirón de la industria turística y de la hostelería.

Por sectores, el paro aumentó en 103 personas en la agricultura por el fin de las actividades de la vendimia, bajó en 14 personas en la industria, aumentó en 5 personas en la industria de la construcción y se redujo en 284 personas en el sector de los servicios.

La Rioja registra 12.296 desempleados con una tasa del 7,3%.

Las empresas y los autónomos siguen mostrando su capacidad, su fortaleza y sus demandas de empleo en la práctica totalidad de los sectores económicos y empresariales.

Y todo ello, "a pesar de la inseguridad jurídica instalada en este país, con una inestabilidad institucional muy acusada y con nulas políticas de activación de empleo y de incentivación a la actividad empresarial". El marco "es muy desfavorable por la falta de confianza y certidumbres con el que la empresa vive en su día a día".

Para hacer más compleja la situación, "nos vamos abocados a una subida inasumible de los carburantes y los precios energéticos que no sabemos cómo se van a solucionar en el corto plazo", afirman desde la FER.

Y finalmente un contexto internacional, muy polarizado y conflictos en distintos puntos del planeta, que hacen muy difícil la internacionalización de la empresa y el acceso a los mercados.

A pesar de ello, las empresas siguen adaptándose, trabajando, creando empleo y riqueza y tomando muchos riesgos para salir adelante.