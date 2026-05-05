La FER destaca que La Rioja registra 285 desempleados menos que hace un año y 2.225 afiliados más a la S.Social

LOGROÑO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El empleo en La Rioja vuelve a una senda positiva al cierre del mes de abril. La Rioja registró un descenso de 284 desempleados, mientras que la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 824 personas, ha destacado la Federación de Empresas de La Rioja (FER).

A estas cifras se suman los datos interanuales. El empleo aumentó en 285 personas en el último año, mientras que 2.225 cotizantes se incorporaron a la Seguridad Social desde abril del año 2025.

La Rioja contabiliza 12.157 personas desempleadas y una tasa de paro del 7,4 por ciento inferior a la media nacional

Por tanto, buen balance mensual y anual, con el impulso del sector de los servicios tras la Semana Santa (-152), pero descensos en todos los sectores , agricultura (- 76), construcción (-27) e industria (-17).

Las empresas, las pymes, micropymes y autónomos "siguen creando empleo en un contexto nacional e internacional complicados, en el que se mantienen las incertidumbres, la desconfianza y la inestabilidad de la situación".

El principal problema ahora "es la tendencia al alza de los precios energéticos y los combustibles, junto con el encarecimiento de materias primas y suministros por el cierre del estrecho de Ormuz y las tensiones en el tráfico marítimo internacional".

Por otro lado, la empresa riojana sigue demandando perfiles para trabajar, a pesar de los más de 12.000 desempleados en perfiles especializados y técnicos o en oficios cualificados tradicionales como albañiles, electricistas, fontaneros, carpinteros y montadores, mecánicos, carroceros, pintores, etc.

"Y como siempre decimos, hay que sigue apoyando al máximo a empresas y autónomos de nuestra Comunidad para que sigan creando puestos de trabajo, bienes, riqueza y bienestar para todos", ha concluido la FER.