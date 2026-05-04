La FER exige a los sindicatos responsabilidad y respeto para la empresa, el empresario y el autónomo

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LOGROÑO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) "no puede permitir que los máximos responsables de los sindicatos menosprecien y falten al respeto a las empresas, a los empresarios y a los autónomos de La Rioja cuando realizan manifestaciones públicas coincidiendo con la festividad del 1 de mayo".

En estos últimos días, ha señalado la patronal riojana en una nota de prensa, "hemos escuchado declaraciones muy desafortunadas y de una grave falta de responsabilidad y respeto a los empresarios y autónomos de la Comunidad Autónoma en temas tan preocupantes como la lucha contra la siniestralidad laboral, las elevadas tasas de absentismo (ausentismo) en los centros de trabajo y las supuestas sumas millonarias en el beneficio empresarial".

"LAS EMPRESAS SÍ TRABAJAN PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES LABORALES"

"Culpabilizar a las empresas y a los empresarios y autónomos de todos los accidentes laborales es injusto, pero además falsea la realidad. La cultura preventiva se construye entre todos". Los empresarios "asumen su responsabilidad y los sindicatos deberían subirse al carro y mostrar un mayor compromiso en tareas como divulgar las medidas preventivas o concienciar y sensibilizar a los trabajadores de las consecuencias de los accidentes".

Para las empresas, los accidentes "no solo afectan a la empresa en su actividad general y el funcionamiento o rendimiento habitual, sino, - lo más importante,- suponen un trastorno emocional y personal muy profundos". Por ello, "nuestro tejido empresarial cumple la Ley, invierte en seguridad y prevención y se responsabiliza de la formación e información suministradas a los trabajadores".

Estamos de acuerdo en que la justicia debe perseguir los delitos. Vengan de donde vengan estas infracciones y se sancione en consecuencia. Pero "desear a los empresarios la cárcel es cuando menos una gravísima falta de respeto y un desprecio a los empresarios absolutamente irresponsable por parte de los dirigentes sindicales".

Por ello, la FER ha exigido "respeto, mayor compromiso sindical en la lucha contra la siniestralidad y más moderación en las declaraciones a los medios de comunicación. No deseamos la prisión para ningún trabajador que se salte las normas o abandone las indicaciones de la empresa".

Los empresarios y los autónomos "no son delincuentes, como pretenden hacer ver los dirigentes sindicales a la sociedad riojana". Muy al contrario, los ciudadanos y también los trabajadores "valoran y reconocen en su inmensa mayoría el papel económico y social de las empresas riojanas en el desarrollo histórico de nuestra Comunidad Autónoma".

La lucha contra la siniestralidad y la reducción de los accidentes "es una prioridad empresarial y forma parte de la cultura preventiva de la empresa, que nadie tenga duda de esto". La lucha diaria para evitar accidentes lamentablemente "no siempre nos ofrece buenas noticias, pero no cejaremos en el empeño y lo hacemos de forma silenciosa".

EL ABSENTISMO NO DEJA DE CRECER

Ponga lo que ponga en el diccionario, "el absentismo es ausentarse del puesto de trabajo". Que los dirigentes sindicales "no reconozcan el grave problema que supone el elevado absentismo en España y en La Rioja es negar la realidad". No lo dice la FER, lo muestran los informes anuales de Randstad o los registros de la Seguridad Social.

El último informe de Randstad del cuarto trimestre de 2025 es demoledor. Asegura con datos oficiales en la mano que casi 1,6 millones de trabajadores en España faltan a su puesto de trabajo cada día. En La Rioja son aproximadamente 9.400 trabajadores, bien por Incapacidad Temporal (IT) o sin justificación alguna. El absentismo crece exponencialmente desde la pandemia. El absentismo ha provocado una pérdida de 7,1 por ciento de las horas pactadas y el absentismo por IT el 5,5 por ciento de las horas pactadas.

El absentismo laboral "es un problema gravísimo que hay que solucionar". Quien no lo vea claro es porque tiene los ojos tapados. "Reclamamos desde la FER un mayor compromiso en esta materia, compartir y reflexionar sobre este problema y no distorsionar una realidad que está suponiendo un importante coste económico y social para el conjunto del país, con un fuerte impacto en la Seguridad Social y, en consecuencia, para todos los españoles". Supone "pérdidas millonarias, dado que implica muchísimo dinero para las empresas, pymes y autónomos riojanos. Las administraciones públicas deben colocar este tema en su agenda pública urgentemente", han señalado.

Además, "el absentismo injustificado perjudica a la amplia mayoría de los trabajadores que sí cumplen y que tienen que afrontar y sacar adelante en condiciones más difíciles las tareas de aquellas personas que se ausentan de su puesto de trabajo".

"¿DÓNDE ESTÁN LOS BENEFICIOS MILLONARIOS?"

Y finalmente, "otra manipulación de la realidad y de la verdad para contentar y enardecer a sus seguidores. Escuchamos a los dirigentes sindicales recurrir constantemente en sus manifestaciones públicas a los supuestos beneficios millonarios de los empresarios y de los bajos sueldos de los trabajadores. No sabemos de qué chistera salen esos beneficios millonarios", ha criticado la FER.

Volvamos a la tozuda realidad del tejido empresarial español con datos. "Un tercio de las pymes españolas cerraron 2025 en pérdidas. La cifra es abrumadora: son 406.000 las pymes españolas se encontraban en pérdidas al finalizar el año. Este dato se encuentra recogido en un informe de CEPYME de este año, que utiliza como fuente oficial el Banco de España".

Si no es suficiente, podemos aportar otro dato del Colegio de Registradores de España. El año 2025 se cerró con un incremento del 4,5% interanual en la extinción de empresas (34.259 disueltas más que en 2024). Después de dos años de descensos de las extinciones mercantiles, la pérdida de empresas es una realidad que da respuesta al beneficio empresarial generalizado al que aluden los sindicatos como un mantra.

Y por poner un ejemplo muy reciente que supone "otro buen baño de realidad, podemos aludir a las últimas informaciones de CEPYME el pasado 28 de abril. CEPYME alerta sobre la caída del empleo y el riesgo de desaparición de pymes por el incremento de los costes".

Ante ello, desde la FER "exigimos a los dirigentes sindicales respeto, prudencia y ceñirse a la realidad cuando hacen manifestaciones públicas".

Además, han rechazado "el desprecio y la falta de respeto para el principal motor económico y del empleo de España y La Rioja, que son sus empresarios y autónomos", así como que "la moderación y la responsabilidad son valores fundamentales para construir un diálogo serio que contribuya al desarrollo y progreso de nuestra región".

La vocación de la FER "es que las empresas sigan contribuyendo a una sociedad mejor, más prospera, que genere riqueza y empleo, como ha sido siempre". "Y queremos hacerlo en colaboración con los sindicatos, pero no de esta manera. No insultando, no faltando al respeto y sin distorsionar la realidad que vivimos", han reseñado.

Finalmente, han destacado que "tenemos muchos retos por delante como región. El diálogo social es una herramienta excepcional, que debemos proteger y conservar a toda cosa".