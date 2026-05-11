La FER y la Guardia Civil renuevan y refuerzan su colaboración para mejorar la seguridad de las empresas riojanas

El presidente de la FER, Eduardo de Luis Olloqui, y el Coronel Jefe de la 10ª Zona de la Guardia Civil en La Rioja, Enrique Moure Lavilla, tras la firma del acuerdo entre ambas instituciones
El presidente de la FER, Eduardo de Luis Olloqui, y el Coronel Jefe de la 10ª Zona de la Guardia Civil en La Rioja, Enrique Moure Lavilla, tras la firma del acuerdo entre ambas instituciones - FER
Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 11 mayo 2026 10:28
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   LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

   La Federación de Empresas de La Rioja (FER) y la 10ª Zona de la Guardia Civil en La Rioja han renovado e impulsado su alianza con el objetivo de seguir mejorando la seguridad de las empresas y autónomos riojanos frente a las amenazas que afectan al desarrollo de su actividad.

   Este acuerdo consolida la cooperación que ambas instituciones mantienen desde hace años, con la firma del primer acuerdo en 2023, y amplía su alcance para actuar tanto en el ámbito de la ciberseguridad como en la prevención y respuesta ante riesgos relacionados con la seguridad física de las empresas, instalaciones y actividades empresariales.

   El presidente de la FER, Eduardo de Luis Olloqui, y el Coronel Jefe de la 10ª Zona de la Guardia Civil en La Rioja, Enrique Moure Lavilla, han destacado la importancia de esta alianza para seguir trasladando confianza, seguridad y apoyo al tejido empresarial riojano en un contexto en el que las amenazas vinculadas al entorno digital y a la seguridad empresarial son cada vez más complejas.

   La renovación del acuerdo permitirá intensificar el intercambio de información sobre amenazas detectadas, reforzar la difusión de alertas preventivas y mejorar los canales de comunicación y coordinación entre ambas entidades para facilitar una respuesta rápida y eficaz ante posibles incidentes.

   Asimismo, la FER continuará difundiendo entre las empresas riojanas información de interés facilitada por la Guardia Civil sobre ciberseguridad, fraudes, estafas, robos, riesgos para instalaciones empresariales y otras amenazas que puedan afectar a la actividad económica.

   La colaboración contempla además la organización conjunta de jornadas informativas y formativas dirigidas a empresarios y autónomos sobre ciberseguridad y seguridad física, así como la difusión de herramientas como la aplicación ALERTCOPS y el portal E-denuncia de la Guardia Civil para facilitar la comunicación y denuncia telemática de incidencias.

    Ambas instituciones han subrayado que la seguridad es un elemento esencial para la competitividad, la estabilidad y el correcto funcionamiento de las empresas, especialmente en un entorno económico cada vez más digitalizado y exigente.

   La FER y la Guardia Civil destacan el trabajo conjunto y el valor de esta colaboración para seguir fortaleciendo un entorno empresarial seguro, estable y de confianza en La Rioja.

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