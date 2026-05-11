La FER y la Guardia Civil renuevan y refuerzan su colaboración para mejorar la seguridad de las empresas riojanas

El presidente de la FER, Eduardo de Luis Olloqui, y el Coronel Jefe de la 10ª Zona de la Guardia Civil en La Rioja, Enrique Moure Lavilla, tras la firma del acuerdo entre ambas instituciones - FER

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) y la 10ª Zona de la Guardia Civil en La Rioja han renovado e impulsado su alianza con el objetivo de seguir mejorando la seguridad de las empresas y autónomos riojanos frente a las amenazas que afectan al desarrollo de su actividad.

Este acuerdo consolida la cooperación que ambas instituciones mantienen desde hace años, con la firma del primer acuerdo en 2023, y amplía su alcance para actuar tanto en el ámbito de la ciberseguridad como en la prevención y respuesta ante riesgos relacionados con la seguridad física de las empresas, instalaciones y actividades empresariales.

El presidente de la FER, Eduardo de Luis Olloqui, y el Coronel Jefe de la 10ª Zona de la Guardia Civil en La Rioja, Enrique Moure Lavilla, han destacado la importancia de esta alianza para seguir trasladando confianza, seguridad y apoyo al tejido empresarial riojano en un contexto en el que las amenazas vinculadas al entorno digital y a la seguridad empresarial son cada vez más complejas.

La renovación del acuerdo permitirá intensificar el intercambio de información sobre amenazas detectadas, reforzar la difusión de alertas preventivas y mejorar los canales de comunicación y coordinación entre ambas entidades para facilitar una respuesta rápida y eficaz ante posibles incidentes.

Asimismo, la FER continuará difundiendo entre las empresas riojanas información de interés facilitada por la Guardia Civil sobre ciberseguridad, fraudes, estafas, robos, riesgos para instalaciones empresariales y otras amenazas que puedan afectar a la actividad económica.

La colaboración contempla además la organización conjunta de jornadas informativas y formativas dirigidas a empresarios y autónomos sobre ciberseguridad y seguridad física, así como la difusión de herramientas como la aplicación ALERTCOPS y el portal E-denuncia de la Guardia Civil para facilitar la comunicación y denuncia telemática de incidencias.

Ambas instituciones han subrayado que la seguridad es un elemento esencial para la competitividad, la estabilidad y el correcto funcionamiento de las empresas, especialmente en un entorno económico cada vez más digitalizado y exigente.

La FER y la Guardia Civil destacan el trabajo conjunto y el valor de esta colaboración para seguir fortaleciendo un entorno empresarial seguro, estable y de confianza en La Rioja.