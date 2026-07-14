La FER e Ibercaja renuevan colaboración para seguir impulsando el crecimiento y desarrollo empresarial de La Rioja - FER

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) e Ibercaja han renovado el convenio de colaboración que mantienen ambas entidades con el objetivo de continuar favoreciendo el crecimiento, la competitividad y la actividad de las empresas riojanas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores autónomos.

El acuerdo, suscrito por el presidente de la FER, Eduardo de Luis Olloqui, y el director territorial de Ibercaja en La Rioja, Burgos y Guadalajara, José Ángel Pérez Álvarez, consolida una alianza estratégica orientada a facilitar el acceso a soluciones financieras en condiciones preferentes y a impulsar iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del tejido empresarial de La Rioja.

Durante la firma, Eduardo de Luis Olloqui ha destacado que "la colaboración entre la FER e Ibercaja constituye una herramienta de gran utilidad para ofrecer a nuestras empresas instrumentos que favorezcan su crecimiento, mejoren su capacidad de inversión y contribuyan a afrontar con mayores garantías los retos del entorno económico actual".

Por su parte, José Ángel Pérez Álvarez ha señalado que "la renovación de este convenio refleja el compromiso de Ibercaja con el tejido empresarial riojano y nuestra voluntad de seguir acompañando a empresas y autónomos mediante soluciones financieras adaptadas a sus necesidades y apoyando iniciativas que impulsen la actividad económica, la inversión y la innovación".

En el marco de este acuerdo, las empresas y autónomos asociados a la FER podrán acceder a una amplia oferta de productos y servicios financieros en condiciones ventajosas, orientados tanto a la financiación del circulante como de proyectos de inversión, modernización tecnológica, adquisición de equipamiento y mejora de su competitividad.

Asimismo, ambas FER e Ibercaja continuarán desarrollando conjuntamente jornadas, encuentros y actividades de divulgación dirigidas al tejido empresarial riojano sobre materias de interés económico, financiero e innovación, favoreciendo la formación y el intercambio de conocimiento entre empresas.