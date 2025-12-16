La FER lamenta que la baja productividad y el alto absentismo "frenan el desarrollo de España, sus regiones y empresas"

Archivo - Industria, fábrica, laboral, empresa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La baja productividad que está aumentando la brecha con el resto de la Unión Europea, el absentismo laboral que sigue creciendo de forma alarmante desde la pandemia y una sobrerregulación normativa que afecta a las empresas y los autónomos son tres factores que al cierre de 2025 "han determinado negativamente el desarrollo y el crecimiento de España y sus regiones, además de afectar a empresas y autónomos", ha señalado la Federación de Empresas de La Rioja (FER).

Así consta en diferentes informes publicados a lo largo de este año por entidades muy prestigiosas de nuestro país, que alertan sobre la necesidad de emprender reformas estructurales y medidas de control, para que estos factores no sigan empobreciendo la economía española y de las autonomías y produzca un serio deterioro de la actividad empresarial y laboral.

LA PRODUCTIVIDAD POR HORA APENAS AVANZA

La productividad por hora trabajada apenas ha avanzado un 3 por ciento desde 2019 y la productividad por ocupado y por empleo sigue estancada por debajo de los niveles prepandemia en España. El crecimiento del PIB se apoya especialmente en la demanda y el crédito, no en mejoras de productividad, "lo que no es sostenible a largo plazo". Esta es la conclusión del informe publicado en noviembre conjuntamente por BBVA, Fedea y la Fundación Rafael del Pino.

En comparación con los 8 países más desarrollados de la UE, España amplía su brecha hasta 33 puntos porcentuales en PIB por persona en edad de trabajar, debido principalmente a una menor productividad por hora y una tasa de actividad más baja.

El absentismo sigue creciendo de forma desbocada desde la pandemia En España cerca de 1,56 millones de empleados faltan cada día a su puesto de trabajo, de los cuales el 21,4 por ciento ni tan siquiera cuenta con una incapacidad temporal por razones médicas, según se reflejan en el último informe del instituto Randstad Research.

Desde 2019 , el absentismo ha aumentado en España un 80 por ciento, lo que obliga a tomar medidas por el grave perjuicio a las empresas y los autónomos. El coste superará en nuestro país en 2025 los 32.000 millones de euros. Solo el coste de las bajas médicas, ya superará este 2025 los 17.000 millones de euros, un 11 por ciento más que en 2024.

La Rioja no es ajena a este problema. Según estimaciones elaboradas por la FER consultando datos del INE, la Seguridad Social, Radstad Research y la CEOE un promedio de 9.430 trabajadores se ausentan de su puesto de trabajo a diario. De ese total, 7.266 personas se encontraban de baja médica por enfermedad o incapacidad temporal. De estos datos, se desprende que 2.164 trabajadores riojanos que se ausentaron de su puesto laboral no tiene incapacidad por razones médicas, el 22,94 por ciento.

Es fundamental, ejercer un mayor control de las bajas médicas y de la inspección sanitaria, aumentar el papel y las funciones de las mutuas sanitarias en aspectos como la rehabilitación médica y gestionar mejoras las listas de espera de hospitales y centros sanitarios.

El exceso normativo asfixia a las pequeñas empresas y autónomos El tercer pilar de preocupación empresarial es la sobreabundancia normativa y sobrerregulación legal en el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Es decir, una ingente burocracia.

El Instituto Juan de Mariana tituló este año 2025 su informe anual sobre exceso normativo como 'Asfixia empresarial'. El informe sostiene que España sufre una sobrerregulación y una carga burocrática excesivas que lastran la inversión, el crecimiento y el tamaño de las empresas, especialmente de pymes y autónomos. El documento de este instituto reclama una simplificación profunda del marco regulatorio y fiscal.

El amplio informe afirma que España ha empeorado sus indicadores internacionales de calidad regulatoria, libertad económica y competitividad fiscal entre 2018 y 2023, situándose en la parte más baja de los países de la OCDE. La degradación normativa es densa, desincentiva la actividad empresarial y contribuye al estancamiento del PIB per cápita y de la inversión desde 2029

En este sentido, cabe destacar como aspecto positivo la actual tramitación parlamentaria de una ley de simplificación administrativa en La Rioja que va en el buen camino, atendiendo las necesidades de las empresas y los autónomos lejanos

INFORME DE PRODUCCIÓN NORMATIVA EN 2024 ELABORADO POR CEOE

También ha sido muy comentado el reciente informe de producción normativa elaborado por CEOE. Los principales datos de este informe indican que el Estado aprobó 719 normas de distinto rango que afectan a las empresas, un 5 por ciento más que en 2023, . Los boletines oficiales del Estado y comunidades autónomas publicaron en 2024 casi 1,3 millones de páginas en los distintos boletines oficiales. Una persona debería leer aproximadamente 3.557 páginas diarias para estar al día, lo que equivale a leerse tres veces al día El Quijote de Cervantes ; es el equivalente a 811 ejemplares de la Biblia.

La CEOE denunció este exceso burocrático, porque frena la inversión empresarial, según sus cálculos. La conclusión es que la realidad empresarial vive a diario agotada y asfixiada por una normativa legal profusa, diversa, compleja, que la aleja de poder centrar todos sus esfuerzos en la actividad propia destinando recursos y tiempo a resolver todos los trámites administrativos a los que su trabajo y actividad obligan.

Este es el panorama cuando apenas quedan unas semanas para terminar este año 2025, con apenas visos de soluciones y medidas a corto plazo en 2026 en estos tres grandes asuntos que preocupan a las empresas, como son la baja productividad, el elevado absentismo y la burocracia.

Son factores muy negativos que deben corregirse y ser prioritarios para las distintas administraciones públicas, si no queremos ser testigos de una economía maltrecha, una actividad empresarial a la baja y un país que echa el freno en vez de avanzar.