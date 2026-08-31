FER muestra su "apoyo" y "solidaridad" con Ceuta, "sus empresas, sus trabajadores y el conjunto de la sociedad ceutí"

Decenas de personas durante una manifestación pacífica, a 30 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) ha manifestado este lunes su "firme apoyo y su plena solidaridad con Ceuta, con sus empresas, sus trabajadores y el conjunto de la sociedad ceutí ante la compleja situación que atraviesa la ciudad".

La FER, mediante un comunicado, ha expresado igualmente "su respaldo a la Confederación de Empresarios de Ceuta", a la que ha reconocido "la importante labor que desarrolla en defensa del tejido productivo, la actividad económica y el empleo".

"Las empresas ceutíes deben poder ejercer su actividad en condiciones de normalidad, estabilidad y seguridad, elementos indispensables para favorecer la inversión, la competitividad, el empleo y el bienestar social", añaden.

Así, la Federación ha mosrado "su adhesión al llamamiento realizado con motivo de las concentraciones convocadas el próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta", compartiendo "la necesidad de que la sociedad española y sus organizaciones empresariales manifiesten de forma clara su cercanía y su compromiso con la ciudad".

"Desde La Rioja, reafirmamos nuestra defensa de la unidad de España y de la plena integración de Ceuta como parte esencial e irrenunciable de nuestro país. Ceuta no está sola. Cuenta con el apoyo, el afecto y la solidaridad de la Federación de Empresas de La Rioja y de todo el empresariado riojano", finalizan desde la patronal regional.