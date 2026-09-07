La FER rechaza el modelo de financiación autonómica "porque castiga a La Rioja con menos recursos"

LOGROÑO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) manifiesta "su rechazo" a la propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica por considerar "que perjudica gravemente los intereses de La Rioja, empeora su posición económica y empresarial y no garantiza un reparto equitativo de los recursos entre las comunidades autónomas".

La FER comparte "la preocupación" del Gobierno de La Rioja ante una propuesta que, según los datos facilitados por el Ejecutivo regional, haría descender a la comunidad de su índice de financiación por habitante, situándola entre los territorios peor tratados en la asignación de nuevos recursos. "Este retroceso supondría un agravio comparativo y dificultaría la financiación suficiente y estable de los servicios públicos y del crecimiento económico y empresarial".

La organización empresarial considera que una reforma de esta trascendencia "no puede estar condicionada por acuerdos bilaterales previos ni responder a intereses territoriales particulares. El nuevo sistema debe ser negociado de forma multilateral, transparente y rigurosa, con la participación efectiva de todas las comunidades autónomas y sobre la base de criterios técnicos conocidos y verificables".

Para la FER, el análisis no puede limitarse al incremento nominal de los recursos que pueda recibir cada territorio. La cuestión fundamental es cómo se distribuyen esos fondos y cuál será la posición relativa de cada comunidad para atender sus competencias. Una financiación autonómica insuficiente o desequilibrada afecta al funcionamiento de los servicios públicos, pero también al entorno en el que desarrollan su actividad las empresas.

La FER considera "que deben establecerse instrumentos destinados a afrontar retos como la despoblación, la reindustrialización o la pérdida de dinamismo económico".

Por todo ello, "reclamamos al Gobierno de España la retirada de la propuesta y la apertura de una negociación transparente y equitativa entre todas las comunidades autónomas".

La Rioja "necesita y merece un modelo de financiación estable, previsible y justo. Los empresarios y autónomos riojanos defendemos, desde la independencia y el diálogo institucional, una solución que preserve los intereses de la comunidad, favorezca la cohesión territorial y contribuya al desarrollo económico y empresarial", finaliza el comunicado.