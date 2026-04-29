La FER valora la Ley de Simplificación Administrativa "como un paso clave para mejorar la competitividad empresarial"

LOGROÑO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) valora "muy positivamente" la entrada en vigor de la Ley de Simplificación Administrativa, "una medida largamente demandada por el tejido empresarial y que supone un avance decisivo hacia una administración más ágil, eficiente y adaptada a la realidad de empresas y ciudadanos".

Desde la FER, se considera esta norma "una excelente noticia, ya que contribuirá a reducir cargas burocráticas, agilizar trámites y facilitar la actividad económica, aspectos fundamentales para mejorar la competitividad de pymes y autónomos".

La organización empresarial agradece al Gobierno regional y al Parlamento "la buena disposición en el proceso seguido con nuestras aportaciones y la tramitación de la Ley, con el objetivo para favorecer a nuestras empresas y autónomos en sus relaciones administrativas".

No obstante, la Federación subraya "que este es solo el inicio de un proceso que debe tener continuidad. En este sentido, es fundamental seguir trabajando desde la Administración regional, en coordinación con las distintas consejerías, para desarrollar e implementar de forma efectiva todas las medidas contempladas en la ley".

"Es igualmente necesario que las medidas de simplificación se incorporen a las normativas sectoriales (medioambiente, urbanismo, entre otras) en sus procedimientos administrativos", indican en una nota de prensa.

Asimismo, la FER anima a los ayuntamientos a avanzar en esta misma línea, impulsando procesos de simplificación administrativa en el ámbito local que permitan seguir reduciendo trabas y mejorando el entorno para la actividad empresarial.

Estas medidas de simplificación administrativa contribuyen activamente a atraer inversión, talento y empleo en aquellos territorios en los que se implementan.

La reducción de la burocracia es "un elemento esencial para favorecer el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo". Por ello, la FER reitera su compromiso de colaboración con todas las administraciones "para seguir avanzando en este objetivo común, en beneficio de pymes, autónomos y del conjunto de la sociedad".