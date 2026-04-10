Una feria en El Espolón pone en valor el sello del artesano riojano con una gran muestra de productos y oficios variados

El Espolón logroñés acoge desde hoy y hasta el próximo domingo una nueva edición de los Días Europeos de la Artesanía con una gran muestra de productos - EUROPA PRESS

Estará abierta hasta el próximo domingo a mediodía y contará con 24 expositores y 6 talleres para todos los públicos LOGROÑO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Espolón logroñés acoge desde hoy y hasta el próximo domingo (12 de abril) una nueva edición de los Días Europeos de la Artesanía con una gran muestra de productos en la que, a través de 24 expositores, se da valor a un oficio que es exponente de la innovación y el emprendimiento, del patrimonio cultural y de la creación artesanal.

Esta es la primera vez que la feria llega al pleno centro de Logroño tras celebrarse en todas sus pasadas ediciones en el COAR. La programación de esta nueva edición, que incluye talleres artesanales demostrativos y participativos, está vertebrada por la gran exposición de productos artesanos, tanto de naturaleza artística como agroalimentaria.

Gracias a los miembros de la Asociación de Artesanos de La Rioja (ARTESAR), los ciudadanos podrán conocer productos de toda la región y, además, la cita se complementará con 6 talleres para todo tipo de público.

Se llevará a cabo entre las 11 y las 14,30 horas y las 17 y las 21 horas del viernes y el sábado, y entre las 11 y las 15 horas del domingo. Las inscripciones en los talleres se pueden realizar escaneando el código QR que figura en el cartel informativo y también de forma presencial.

"TODO LO QUE PODAMOS IMAGINAR"

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autonómo, Belinda León, ha participado en la inauguración de la feria explicando que los asistentes podrán disfrutar de numerosas experiencias y vivencias para conocer cómo se realizan estos productos; Desde cerámica, aromaterapia, telas, fardelejos, pizzas, mermeladas... "todo lo que podamos imaginar", ha añadido.

"Muchas veces no nos creemos que La Rioja tenga un sello tan distintivo y tan propio como es el de Artesanos de La Rioja".

Como ha garantizado, dentro de nuestra región estos productos pasan por unos controles "bastante exhaustivos pese a su carácter artesanal". Esto es algo "que a veces puede chocar y puede llamar la atención pero sí que es cierto que todos los controles de desarrollo y de fabricación que tienen que llevarse a cabo, tienen que seguir una serie de pautas que desde nuestra Consejería tenemos que marcar".

280 CARNÉS DE ARTESANOS

De esta manera se ha conseguido que se hayan dado 280 carnés artesanos entre empresas artesanas (personas físicas y jurídicas), artesanos honorarios y artesanos responsables que pertenecen a las empresas artesanas personas jurídicas. De ellos, 148 corresponden a artesanía agroalimentaria o bienes de consumo, 130 a artesanía artística y 2 a artesanía de servicios.

Estos carnés se distribuyen en 52 municipios, siendo Logroño la localidad con mayor presencia artesana, y en el Repertorio de Oficios y Actividades Artesanas se registran 57 oficios diferentes, destacando el pastelero, chacinero - charcutero o alpargatero.

Por su parte, la presidenta de ARTESAR, Mayte Yangüas ha animado a toda la ciudadanía a acudir hasta el Espolón para ver todo lo que hay en La Rioja, "una comunidad muy pequeña pero muy grande en 'hacer cosas'".

Como ha añadido, trasladar la feria "al corazón de Logroño" hace de esta edición "algo inmejorable".

"DE SU AMOR POR LOS PRODUCTOS, UNA PROFESIÓN"

En el acto ha participado también el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, quien ha asegurado que esta feria es "un complemento ideal para toda la dinámica turística de la ciudad".

"Estamos seguros de que la proyección que se ha hecho de la feria fuera de la ciudad va a traer a mucha gente de fuera incluso de La Rioja. Hay que poner en valor la importancia de que quienes están aquí mostrando sus productos, que son artesanos y representan oficios".

"Ellos han hecho de su amor por los productos de la tierra su vocación, un oficio con mayúsculas". Aquí, ha finalizado Sáinz, podrán apreciar "el mimo, el cuidado y la naturalidad con la que se hacen estos productos para que muchos se animen a conocerlos, a apostar por ellos y por el sello de Artesanos de La Rioja".

EMPRESAS PARTICIPANTES

Las empresas participantes son: El Desván Artesano S.L. (marroquineros, guarnicioneros, repujadores de cuero, tejedores con aguja y ganchillo); Ortigosanos, S.L. (elaboradores de conservas cárnicas, chacineros - charcuteros); Marco Antonio Gómez Murcia (apicultor); Mª Pilar Pérez Losantos (marroquinera); Deema Suleiman (cerera); Mª Begoña Sainz de Murieta Arriaga (pintora artística); Susana Lorente Fernández (muñequera, modista); Mª Victoria Martín Robles (elaboradora de bolsos de tela); María Jiménez Fernández (ceramista); Fardelejos La Queleña S.L. (pasteleros).

También Flor de Libertad Pertierra Lozano (ceramista, pintora artística); Silvia Zabala Baquero (elaboradora de bolsos de tela); Marta Berra Design Estudio (ceramista); Josefa Vargas Cazorla (bisutera); Ana Rosa Alcalde Alonso (elaboradora de conservas vegetales); Abraham Pinillos Murugarren (elaboradora de conservas cárnicas, chacinero - charcutero); Alexander Yunquera Sota (elaborador de especias vegetales para infusiones y condimentos aromáticos); Ana Belén García Cabezón (ceramista); Karla Astrid Antoñanzas (bisutera).

Y finalmente José Gabriel Pérez Gaona (pastelero, confitero, turronero); Rafael Sotelo Lacroix (marroquinero); Tamara Sánchez Márquez (ceramista); Margarita Barrio Solorzano (elaboradora de almazuelas); y Mª del Carmen Vitoria López (juguetera).

TALLERES

Se llevarán a cabo seis talleres participativos y/o demostrativos, todos ellos gratuitos, dirigidos a público adulto e infantil: taller sensorial de mermeladas (Ana Rosa Alcalde, viernes 10 de abril); taller 'El mundo del cuero' (Mª Pilar Pérez, sábado 11 de abril por la mañana); taller 'Ellas lo bordan' (Flor de Libertad Pertierra, sábado 11 por la mañana); taller 'Transparencia en cuero' (El Desván Artesano, S.L., sábado 11 por la tarde); taller demostrativo de pizza de verduras (José Gabriel Pérez, sábado 11 por la tarde); y taller 'Fardelejos tradición dulce en La Rioja' (Fardelejos La Queleña, S.L., domingo 12 de abril).

Promovidos desde la Unión Europea y por el Ministerio de Industria y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y de la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (Fundesarte), los Días Europeos de la Artesanía buscan difundir el valor de este gremio mediante una oferta de eventos para todos los públicos, y en todas las comunidades autónomas.