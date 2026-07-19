La Feria N.A.CE. Entrega el Premio Pieza Única 2026 a la obra 'Metamorfosis', de Vania Suisola - FERIA NACE

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Feria N.A.CE. 2026 ha entregado este domingo el premio del XVIII Concurso Pieza Única a la artista Vania Suisola, por su obra 'Metamorfosis'.

Esta pieza ha sido la elegida por el jurado de la feria de un total de 20 participantes y engrosa la lista de uno de los premios de mayor recorrido en la cerámica nacional.

Además, y como novedad de este año, se ha entregado por vez primera el premio del Concurso Escuela de Alfarería de Navarrete 2026, en este caso al autor Mario Salcedo por la obra 'La carpa que no quiso ser dragón'.

El jurado de la Feria N.A.CE. 2026 ha estado compuesto por la artista Madola, nombre propio de la feria este año, la también ceramista Pepa Jordana, el comisario de la exposición de NACE 2026 y miembro de la organización Enrique Martínez Glera, y la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Navarrete, Susana Benito.

En el fallo que justifica la elección, han valorado de la ganadora 'Metamorfosis' el dominio de la línea sinuosa y el movimiento, así como la dificultad de la técnica utilizada y la delicadeza del acabado final.

También resalta cómo la estética orgánica enlaza a la perfección con el significado de la obra y el sentido de la metamorfosis en la pieza de Vania Suisola.

En cuanto al ganador Mario Salcedo, el jurado ha valorado la ejecución en equilibrio de las formas y dimensiones, así como el movimiento de la figura ha sido muy respetuoso, además de haber aportado una magnifica resolución para el pie de la obra.

Este concurso cuenta con el apoyo de Caja Rural de Aragón y ha sido una de las grandes novedades en la presente edición de N.A.CE. Ambos premios han sido entregados este mediodía en el tradicional acto celebrado en el mirador del Ayuntamiento.