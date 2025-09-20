La Feria del Pimiento y la Conserva se celebrará del 26 al 28 de septiembre en Calahorra

LOGROÑO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra organiza una nueva edición de la Feria del Pimiento y la Conserva, que se celebrará los días 26, 27 y 28 de septiembre. Una cita anual que rinde homenaje al pimiento y a la tradición conservera de la ciudad.

La feria contará con un amplio programa de actividades para todos los públicos, combinando gastronomía, cultura y turismo.

Comenzará el viernes 26 de septiembre con la charla titulada 'La guerra contra el pimiento de Calahorra (1920-1929)' impartida por la doctora en Historia, Mª Antonia San Felipe, a las 19,30 horas en la sala cultural 'Ermita de la Concepción'. Ese mismo día la Catedral de Santa María ofertará visitas guiadas a las 11,00, 12,00, 17,00 y 18,00 horas.

El punto de encuentro será el atrio del templo y las entradas, que cuestan 10 euros, pueden adquirirse en entradas@catedralcalahorra.es. El precio permite la visita al Palacio Episcopal.

Para el sábado 27 de septiembre se han programado diferentes visitas guiadas y una degustación de melocotón en almíbar y cóctel, servida por el club cultural y de coleccionismo 'El Lazarillo' a las 19,30 horas en la plaza de abastos. El precio-donativo es de 1 euro.

A las 10,30 horas podrá vivirse una experiencia gastronómica visitando campos y huertas de Calahorra y el Museo de la Verdura, donde se degustará un pincho de verdura maridado con vino. La visita comenzará en la rotonda del Ayuntamiento. El precio es de 3 euros y gratis para los menores de 12 años.

Hay plazas limitadas que se reservan en la Oficina de Turismo municipal, llamando al número de teléfono 941 10 50 61 o enviando un mail a esta dirección de correo electrónico turismo@calahorra.es. A las 11,00 y a las 12,00 horas habrá visitas guiadas a la Catedral de Santa María, que incluyen la sacristía y el Museo Diocesano por un precio de 7 euros.

El punto de inicio del recorrido será el atrio de la Catedral y las entradas se adquieren en entradas@catedralcalahorra.es.

Por la tarde, a las 18,00 horas se ofertará la visita guiada y gratuita 'Descubriendo el pasado conservero de Calahorra' con salida desde la plaza Montecompatri y organizada por club cultural y de coleccionismo 'El Lazarillo'.

Ese fin de semana Calahorra también acogerá las IX Jornadas nacionales de folclore juvenil y a las 19,00 horas los 150 jóvenes de toda España que participan en este encuentro actuarán en el hall del paseo del Mercadal.

El domingo 28 de septiembre tendrá lugar en la plaza de El Raso el Mercado de pimientos y productos en conserva de 10,00 a 14,00 horas en el que participarán Delicatessen Fuertes Gourmet, Congelados 7 mares, El bacalao del Abuelo, Conservas Osés y Juker y frutería Calagurritana.

A las 10,30 horas saldrá desde la rotonda del Ayuntamiento otra excursión a los campos y las huertas de la ciudad para disfrutar de una experiencia gastronómica, que también visita el Mercado de la Verdura y saborea un pincho de verdura y un vino. Esta experiencia tiene un coste de 3 euros, excepto paras los menores de 12 años que es gratuita. Las plazas son limitadas por lo que hay que reservar en la Oficina de Turismo municipal (941 10 50 61-turismo@calahorra.es).

A las 11,00 horas se impartirán el taller de conservas 'Codorniz que vuela a la conserva: el arte de envasar como un profesional' y el taller infantil 'Conservas con corazón: diseña etiquetas con historia en una lata' en la misma plaza de El Raso, donde a las 11,30 horas dará comienzo el VI Concurso de asado y pelado de pimientos de cristal. La Feria del Pimiento y de la Conserva finalizará con un buen sabor de boca con una degustación de 'Canastilla de hojaldre con pimiento' a las 12,30 horas en la plaza de Raso. Costará 1 euro, que se donará al grupo de danzas 'Coletores'.

RUTA DE BARES Y PINCHOS

Del 26 al 28 de septiembre 18 establecimientos hosteleros y 2 carnicerías ofrecerán pinchos y comida para llevar con pimientos y productos en conservas como ingredientes principales.

Las Vegas, Abadía, El Rincón de Livi, Sabor.es, Capi, Época, La Musa Georgy, La Vermutería, La Viña, La Comedia, El Rincón andaluz, La Montanera, Rioja, Juanje, B5, Gaudí, Los Leones y Aromas de Rioja by Zenit participan en esta ruta de cocina en miniatura, ofreciendo un total de 23 pinchos diferentes: desde pimiento relleno de 'sabrosura' o bacalao o boletus, piquillos glaseados sobre brioche marino y langostino con pimiento del piquillo hasta cremoso de hummus de piquillo con bonito en conserva, cebolla encurtida, huevo piquillo confitado, alioli de piparras y crujiente de manitas de cerdo y falso canelón de pimiento najerano relleno de cabezada de cerdo guisada con su crujiente de panceta ibérica, alioli de ajo asado y pimiento de cristal de Calahorra.

También las carnicerías Moreno y Cayo Sáenz elaborarán varios platos de comida para llevar como bolas picantes de pimiento, pimientos rellenos...

La Feria del Pimiento y la Conserva es una deliciosa cita gastronómica para disfrutar de Calahorra y saborear sus productos y su cocina.