La presidente del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago felicita a los jóvenes riojanos seleccionados para participar en la Ruta Quetzal - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha recibido esta mañana a los tres jóvenes riojanos seleccionados para participar en la edición 2026 de la Ruta Quetzal y les ha hecho entrega de una bandera de La Rioja que los jóvenes portarán durante su viaje.

Se trata de Jimena Marauri Gato (natural de Logroño, alumna del IES Duque de Nájera), Pedro Sánchez Ortega (procedente de Haro y estudiante del IES Bartolomé Cossío) y Emma Herce González (natural de Logroño y alumna del Colegio Santa María-Marianistas, aunque este último curso lo ha realizado en Estados Unidos).

Los tres han cursado 4º de la ESO y ha sido elegidos tras un proceso de selección que valora el expediente académico y el conocimiento de idiomas, entre otros méritos. Fernández Cornago les ha felicitado por haber sido elegidos "fruto de vuestro esfuerzo y trabajo" y les ha animado a "disfrutar de la experiencia y a lucir con orgullo los colores de nuestra enseña".

"Estoy segura de que vais a ser unos embajadores excepcionales de nuestra tierra y vais a difundir nuestros valores y nuestras señas de identidad", ha afirmado la presidenta. El itinerario se desarrollará en 14 etapas que recorrerán una veintena de localidades de Galicia, Castilla y León y el norte de Portugal. El viaje combina formación, convivencia, cultura, historia y aventura. Los lugares han sido seleccionados por ser claves en la configuración del antiguo reino gallego y en la propia vida de la reina Urraca.

La Ruta Quetzal fue creada en 1979 por Miguel de la Cuadra Salcedo para promover el intercambio cultural entre la juventud.