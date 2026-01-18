Fernández Cornago participa el martes en la Conferencia de Presidencias de Parlamentos Autonómicos (COPREPA)

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago. - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, participa este martes, 20 de enero, en la sesión del Plenario de la Conferencia de Presidencias de Parlamentos Autonómicos (COPREPA), que se celebrará en la Universidad de Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad en la Comunidad de Madrid.

Durante la jornada de trabajo los representantes de las Cámaras autonómicas tratarán y debatirán aspectos relativos al funcionamiento de estas instituciones. En este sentido, se estudiará la aprobación de una declaración institucional relacionada con los valores que inspiran el parlamentarismo y la importancia de los parlamentos autonómicos en el marco del Estado de Derecho.

La COPREPA es el foro institucional que aglutina a los representantes de las cámaras legislativas de las 17 comunidades autónomas españolas.