Fernández Torroba, consejero Educación y Empleo, apuesta por una línea continuista "para hacer de La Rioja un referente"

Miguel Ángel Fernández Torroba ha tomado posesión esta mañana como nuevo consejero de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ángel Fernández Torroba ha tomado posesión esta mañana como nuevo consejero de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja. Un cargo que asume "con mucho honor" y con una línea continuista al tener como objetivo que nuestra ccaa sea "un referente en materia de Educación, en FP y en enseñanzas universitarias" así como en el fomento del Empleo.

El acto ha tenido lugar en el Palacete de Gobierno con la presencia del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, así como del resto de consejeros, la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago, y diferentes representantes municipales y regionales.

Tras jurar su cargo y posar, junto al resto del equipo, en las escaleras del Palacio de Gobierno, el nuevo consejero ha asegurado que es un "honor" ocupar este puesto, en sustitución a Alberto Galiana quien tuvo que renunciar el cargo tras ser nombrado candidato número 2 al Congreso por el PP de La Rioja para las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Fernández Torroba, quien anteriormente ocupaba la viceconsejería de Educación, Universidades y FP, ha agradecido la confianza depositada en él por parte de Gonzalo Capellán "para tomar las riendas" de esta Consejería tras una vida profesional "dedicada a la gestión educativa". Como ha defendido "no hay mayor honor que poder ser consejero de La Rioja, de mi tierra".

Asume estas funciones "con muchísima ilusión, orgullo y por supuesto responsabilidad" en dos facetas, Educación y Empleo que son "fundamentales para el desarrollo y el bienestar de todos los riojanos y las riojanas".

En relación a su gestión, ha indicado que en materia educativa "continuará con la estrategia y los planes trazados a lo largo de esta legislatura". En este sentido ha recordado que la Consejería ha apostado "decididamente por una serie de líneas de actuación que van desde los cero años, de la primera etapa de educación infantil, hasta la universidad, con la gratuidad de la universidad".

Y entre esas dos etapas "hay un conjunto de actuaciones muy amplias que pasan también por el fomento de la Formación Profesional, en oferta y en flexibilidad".

En ese trabajo, ha dicho, "vamos a continuar para que La Rioja sea un referente en materia de Educación, en FP y en enseñanzas universitarias con todos los logros que se han ido alcanzando como, por ejemplo, la puesta en marcha del grado de Medicina o de Tecnología del Lenguaje".

En el ámbito del Empleo ha explicado que analizará los resultados en cuanto a subvenciones y actuaciones para "poder combatir el crecimiento del desempleo y aprovechar la configuración de la Consejería para mejorar la empleabilidad".

Finalmente, ha agradecido también al exconsejero Galiana el trabajo realizado. "Para mí ha sido un compañero, un amigo y un ejemplo de persona con principios, con una vocación de servicio íntegra".