FeSMC-UGT advierte de "una nueva agresión a un vigilante de seguridad" en Leroy Merlín en Logroño

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FESMC) de UGT La Rioja ha advertido este jueves de "una nueva agresión a un vigilante de seguridad en La Rioja", en esta ocasión en la tienda de Leroy Merlín en Logroño.

La agresión, según relata el sindicato, "se produjo el pasado lunes 29 de junio en torno a las 18 horas de la tarde, cuando el vigilante de seguridad intervino para evitar la comisión de un hurto y posterior huida de una persona que, al verse sorprendida, agredió al vigilante, provocándole contusiones de diversa consideración que aún le mantienen de baja".

Hasta el lugar se trasladaron varias patrullas de Policía Nacional que procedieron a la detención del agresor. En esta ocasión, dicen desde UGT, "la dotación de medios de protección adecuados hubiera sido determinante de cara a evitar la agresión al vigilante".

De hecho, "la necesidad de dotar de materiales adecuados de protección es una de las demandas constantes del colectivo, ya que estas personas se ven obligadas a intervenir en episodios que entrañan evidentes riesgos físicos sin medios adecuados más allá de su propia fuerza, exponiendo constantemente su salud y su cuerpo".

Por ello, FeSMC UGT reitera "tanto a las empresas de seguridad, como a los clientes contratantes de servicios de seguridad (tanto privados como públicos) la urgente necesidad de mejorar los medios de protección individuales de los vigilantes de seguridad para que sean capaces de resolver intervenciones cotidianas sin exponer su vida".

De igual modo, "urge ofrecerles una mayor protección jurídica y aumentar las plantillas para garantizar la seguridad de los vigilantes en caso de intervención".

Por último, el sindicato desea "una pronta recuperación al vigilante agredido y exige la adopción de medidas urgentes para el cese de estas agresiones en el desempeño del trabajo".