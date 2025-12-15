El Festival de Marionetas presentará en su 43 edición nueve espectáculos en Logroño y otras cinco localidades

LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tradicional Festival de Marionetas y Teatro Infantil que organiza Cultural Rioja -de la mano del Gobierno regional y el Ayuntamiento de Logroño- presentará en su 43 edición un total de nueve espectáculos en Logroño y otras cinco localidades.

Como han dado cuenta este lunes el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, el certamen se desarrollará entre el 26 y el 30 de diciembre, con funciones previstas en el Teatro Bretón logroñés así como en diversos espacios culturales de Autol, Arnedo, Alfaro, Nájera y Agoncillo.

Así, Iturriaga ha detallado que "como centro principal vamos a tener el Teatro Bretón de Logroño, que va a tener cinco propuestas", muchas premiadas "y de primer nivel", además de, en concreto, el Auditorio Municipal de Autol, el Teatro Cervantes de Arnedo, el Cine Doga de Nájera, la Sala Florida de Alfaro y, novedad, también el Salón de Usos Múltiples de Agoncillo.

"Habrá títeres, habrá actores y actrices en escena, habrá música original, canciones para cantar, escenografía visual, teatro visual, efectos audiovisuales y lumínicos. Todo, en nueve propuestas variadas y de gran calidad, muchas de ellas premiadas recientemente en los festivales de teatro más prestigiosos a nivel nacional", ha añadido.

El director general ha repasado las propuestas previstas para los diferentes municipios. Comenzará el día 26, en Autol, con la Compañía Campi Qui Pugui Teatre, y 'Martres', una obra que cuenta con el Premio a Mejor Autoría FETEN 2024, que presenta a "tres generaciones, cuatro personajes al servicio de una historia que trata de maternidad y de muerte, pero principalmente y sobre todo de vida".

El día 27 será el turno de la Compañía Zero en Conducta, que representará 'La tormenta', en Nájera, una obra, como ha apuntado Iturriaga, también galardonada, en este caso con el Premio FETEN 2025 al Mejor Espectáculo de Títeres, "que viene a decir que, después de toda tormenta, y así nos lo tendríamos que tomar todos, llega la calma".

Arnedo será el lugar donde, el día 28, recalará la Compañía Katua&Galea Teatro, con 'La bruja rechinadientes', Premio FETEN al Mejor Espectáculo de Títeres 2024, que cuenta la historia de "tres valientes hermanos que tienen que enfrentarse a sus miedos por desobedecer a su madre y adentrarse en un lugar que no debían, un oscuro bosque".

El lunes 29, en Alfaro, será el turno de la Compañía Caleidoscopio Teatro, que se estrena en el festival -haciendo incluso doblete en Logroño- con 'Ábrete Sésamo', que presenta "un libro como un objeto mágico e inesperado".

Por último, la Compañía Teatro Silfo llevará a Agoncillo el día 30 la 'Historia de una muñeca abandonada', un "relato es muy interesante" sobre "una muñeca rota que es abandonada por una niña que lo tiene todo y es recogida por una niña que no tiene nada, pero que la cuida, la restaura, la recupera, para, cuando regresa la primera niña, plantearse de quién es, si de quién la abandonó o de quién la ha recuperado".

OBRAS EN LOGROÑO.

Por su parte, Miguel Sáinz ha dado cuenta de las obras que se van a poder ver en el Teatro Bretón, poniendo en valor que, precisamente muchas de las persona adultas que hoy acuden a este espacio "tuvieron su primera experiencia, su primer contacto con las artes escénicas, con el mundo del teatro, en una edición de este Festival de Marionetas".

"Cuando uno ha tenido la ocasión como padre, como familiar, de ir allí con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, sentarse en una butaca, y disfrutar de las marionetas, ver levantarse, abrirse el telón, y la cara de los niños es una experiencia única", ha subrayado el edil de Promoción de la Ciudad.

Así, ha destacado que "son cinco funciones de lujo consecutivas entre el 26 de diciembre y el 30 de diciembre, todas a las seis y media de la tarde, en un Festival de Marionetas que va a contar con compañías de teatro y demarionetas premiadas y reconocidas en toda España".

La primera función, el día 26 será con la Compañía La Canica Teatro y 'Chinchulina y el ruiseñor de la China', una obra con "títeres, música y narración, una oportunidad para que los niños transmitan alegría a sus padres y a sus familiares a través de la historia de una niña que busca restituir a su padre la alegría y la ilusión que había perdido, descubriendo mundos lejanos y personajes entrañables".

El día 27 se podrá ver 'El viaje de Nuru' de Festuc Teatre, "la historia de una pequeña hormiga que decide salir del hormiguero y encontrar su propio destino, una historia de crecimiento personal y de valentía".

EL domingo 28 de diciembre, será el turno de 'Ábrete Sésamo', de Caleidosocopio Teatro, "donde vamos a jugar con un universo mágico repleto de objetos, imágenes, música y palabras, invitando a todos a abrir su imaginación.

'El escondite de la abuela', de La Tartana Teatro es la propuesta para el día 29, "entrelanzando títeres y teatro con actores reales para describir una conexión entre el conocimiento intergeneracional, el tratamiento de la vejez, sin renunciar tampoco a las aventuras y al humor".

Y por último, el 30 de diciembre el Festival se despedirá el Teatro Bretón "con un clásico" como 'Pinocho', en la versión de la Compañía Ultramarinos de Lucas, "el célebre cuento del muñeco de madera y su viaje de aprendizaje, que en este caso combina narración y música y transmite como todas y cada una de las funciones, valores, principios que todas las familias quieren cultivar".

Todas las funciones serán a las 18,30 horas en todos los espacios y municipios, con entradas a un precio único de 8 euros.

Las entradas correspondientes a las funciones del Teatro Bretón se comenzarán a vender mañana mismo por todos sus canales habituales -taquilla, teléfono o internet- con un descuento de 4x3. En el caso de los diferentes municipios, cada Ayuntamiento será el encargado de dar las pautas para hacerse con las entradas.