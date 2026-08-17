El Festival 'Mute' abre las inscripciones a los talleres formativos y a los encuentros 'VerMute'

Archivo - Uno de los montajes de 'Mute' - FESTIVAL MUTE - Archivo

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival MUTE de Teatro Gestual de La Rioja abre las inscripciones para las actividades paralelas de su tercera edición que se celebrará desde el miércoles 26 de agosto hasta el domingo 6 de septiembre. Junto a la programación de espectáculos, el Festival propone este año diferentes espacios para la formación, el encuentro y el diálogo alrededor de las artes escénicas.

En concreto, la programación incluye dos talleres formativos con algunos de los más destacados y reconocidos profesionales del sector dirigidos a intérpretes, estudiantes de artes escénicas y personas interesadas en profundizar en el trabajo corporal y el movimiento. Además, este año se va a desarrollar por primera vez VerMute, una serie de encuentros destinados a crear espacios de conversación que permitan acercar al público y los artistas que participan en el Festival.

Los días 1, 2 y 3 de septiembre, la compañía Zero en Conducta impartirá el Monográfico de manipulación de objetos y cuerpo. Mimo corporal y danza. Impartido por Julieta Gascón y José Puchades (Putxa), el taller permitirá acercarse a la metodología de investigación y creación de una de las compañías de teatro gestual y movimiento con mayor proyección internacional. Durante las sesiones se trabajará la relación entre cuerpo y objeto, la manipulación, el mimo corporal, la danza, la máscara, la respiración y la construcción de movimiento.

Zero en Conducta ha desarrollado un lenguaje propio a partir de la fusión del mimo corporal, la danza contemporánea, el hip hop y los títeres, y sus espectáculos han recorrido escenarios de más de veinte países.

El domingo 6 de septiembre, Sandro Cordero impartirá el taller Construyendo la carcasa. El trabajo físico en la interpretación textual.

Una formación de tres horas que propone abordar la construcción del personaje desde el cuerpo. Partiendo de la idea de que "el cuerpo habla y el cuerpo cuenta", el taller explorará cómo el trabajo físico puede completar y enriquecer la dimensión psicológica y emocional del personaje.

Cordero es actor, director y docente, diplomado en Interpretación por el Instituto del Teatro y las Artes Escénicas del Principado de Asturias, y cuenta con una amplia formación en interpretación, voz, danza, dramaturgia, máscara y expresión corporal.

Además, una de las apuestas de esta edición será 'VerMute', un espacio pensado para acercar a artistas y espectadores de una manera diferente. A la hora del vermut, creadores y público podrán encontrarse en una conversación distendida para hablar de los espectáculos, los procesos de creación, las experiencias de gira y todo aquello que habitualmente queda detrás del escenario.

El objetivo es que MUTE no sea únicamente un lugar donde ver espectáculos, sino también un espacio donde conocer a quienes los crean, intercambiar miradas y compartir otras formas de entender las artes escénicas.

TALLER CON ZERO EN CONDUCTA

Monográfico de manipulación de objetos y cuerpo. Mimo corporal y danza Del martes 1 al jueves 3 de septiembre

De 9,00 a 14,00 y de 15,00 a 17,00 horas

En el Taller de la Danza (Calle la Cadena, 41 en Varea)

TALLER CON SANDRO CORDERO

Construyendo la carcasa. El trabajo físico en la interpretación textual

Domingo 6 de septiembre

De 10,00 a 13,00 horas

En el Taller de la Danza (Calle la Cadena, 41 en Varea)

VERMUTE

Conversaciones entre artistas y espectadores

Lunes 31 de agosto y del miércoles 2 al domingo 6 de septiembre

13,30 horas

En Bernabé Café & Brunch (Calle Portales 81, Logroño)

Los encuentros tendrán una duración aproximada de 30 minutos y se celebrarán a las 13,30 horas, con la participación de Zero en Conducta, Spinish Circo, Manel Rosés, Javier Aranda, Off Tune e Hilo Producciones.

Las entradas para VerMute tendrán un precio simbólico de 2 euros.

Las inscripciones para los talleres y las entradas para los encuentros VerMute ya están abiertas en la página web mutefestival.com

Las plazas para los talleres son limitadas.