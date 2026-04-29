El festival RockLand de Santo Domingo cancela su edición de 2026 para revisar y mejorar el formato y regresar en 2027 - ROCKLAND

LOGROÑO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización del 'RockLand art Fest', festival que se realiza en Santo Domingo de la Calzada en la época veraniega, ha anunciado la cancelación de la edición prevista para este año 2026 "por la voluntad de dedicar un periodo de trabajo a la revisión, mejora y desarrollo de los distintos ámbitos del festival".

A través de un comunicado oficial, la organización explica que la decisión también responde "a la planificación interna del proyecto" con el fin de "continuar ofreciendo una experiencia de mayor calidad en futuras ediciones".

Aprovechan para agradecer "el apoyo recibido" en cada una de las ediciones celebradas por parte del público, artistas, patrocinadores, colaboradores, instituciones y equipos técnicos "cuyo trabajo y confianza han sido fundamentales en el crecimiento del festival".

Finalmente aseguran que la previsión es que el festival vuelva el año 2027 "con una nueva edición en la que se trabajará con el objetivo de consolidar y posicionar el proyecto dentro del marco de festivales nacionales".